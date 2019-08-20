Военком Владимирской области уходит в отставку

Военком Владимирской области с 1 сентября уходит в отставку. Об этом Владимир Кручинин заявил на сегодняшней пресс-конференции. Он отметил, что это его последняя встреча с журналистами в нынешнем статусе. Решение об уходе не спонтанное и связано с изменениями в законодательстве. Должности военкома, его заместителя, начальников отделов призыва и мобилизации отныне будут занимать действующие военнослужащие. Сам же Владимир Кручинин — офицер запаса. Кто именно займет его место, военком пока не в курсе.

Владимир Кручинин, военком Владимирской области:

Военкомом, по всей вероятности, будет кто-то из войск, из действующих офицеров, которые имеют некий боевой опыт. Я не вижу в этом никакого драматизма, ни в коем случае не хочу говорить, что это какая-то катастрофа.

Коллектив военкомата очень слаженный, здоровый, опытный. И не военному комиссару придется воспитывать их, а военного комиссара придется учить.

Сейчас идет согласование кандидатур на остальные должности. Это, скорее всего, будут нынешние сотрудники военного комиссариата — военнослужащие.

Изменения коснутся и самой структуры комиссариатов.

Комиссариат Октябрьского и Фрунзенского районов и комиссариат Ленинского района объединяются в один — комиссариат города Владимира. Такая реструктуризация коснется всех городов, где численность населения менее 450 000 человек. Уменьшится число сотрудников, в основном за счет сокращения руководящих должностей. На базе комиссариата Ленинского района расположится мобилизационный отдел и отдел соцобеспечения. Отдел призыва будет находиться на базе бывшего комиссариата Октябрьского и Фрунзенского районов.

Владимир Кручинин отметил, что изменения пойдут на пользу. В пример без пяти минут бывший военком привел положительный опыт Ярославля, где действует объединенный военный комиссариат. Сам Кручинин уверен, что найдет своему опыту новое применение, какое — не уточнил.

Ранее «Призыв» сообщал, что во время весенней призывной кампании военкомат столкнулся с еще одной проблемой — нехваткой врачей.

Елена Пляскина

Фото и видео «Призыва»