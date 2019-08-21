Военком назвал гаджеты причиной ожирения призывников

Лишний вес все чаще становится причиной для «выбраковки» призывников. Речь идет об ожирении III и IV степени, с которым не берут в армию. Военком Владимирской области озвучил страшную динамику: число таких призывников за год выросло почти вдвое. Если весной 2018 года 9 юношей получили медотвод по причине ожирения, то в последнюю призывную кампанию — уже 17. Причину Владимир Кручинин видит в гаджетах: мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Они, по мнению военкома, ограничивают физическую активность будущих призывников.

Владимир Кручинин, военком Владимирской области:

Здесь надо смотреть глубже, развивать более подвижное проведение досуга в школах и учебных заведениях. Сейчас гаджеты — это все.

Юноши садятся и вместо того, чтобы как раньше бегать на переменах, сейчас сидят в компьютерах.

Однако лишний вес среди причин медотвода далеко не на первом месте. По-прежнему в лидерах заболевания сердечно-сосудистой системы. Весной врачи обнаружили проблемы у 224 человек. На втором месте психические заболевания — 213 человек. Далее идут проблемы с органами дыхания — 184 человека.

По всем трем видам заболеваний военком констатирует рост.

Впрочем, проблемы со здоровьем у призывников не помешали выполнить и даже перевыполнить план по призыву. Ряды вооруженных сил пополнили 1410 жителей Владимирской области — на 20 человек больше, чем предполагалось. Четверо юношей предпочли альтернативную службу. Все они трудятся на Почте России.

С мнением военкома о гаджетах, в частности о мобильных телефонах, согласны представители Роспотребнадзора, Министерства просвещения России, Рособрнадзора и медики. Как ранее сообщал «Призыв», они рекомендовали ограничить использование мобильников в школах.

Елена Пляскина

Фото: fitforfun.de