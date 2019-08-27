Водитель автобуса зажал инвалида в дверях

Водитель автобуса № 53 не заметил выходящего пассажира и зажал его в дверях. Пару метров мужчине пришлось проехать снаружи салона. К счастью, обошлось без травм. При этом пострадавший является инвалидом III группы. По городу он передвигается исключительно с палочкой, у него проблемы с ногами. Поэтому из автобуса он выходил медленно.

— Передо мной вышла женщина, я начал спускаться. Одна нога уже была на земле, а вторая еще оставалась в салоне. В этот момент двери закрылись и автобус тронулся, — рассказал «Призыву» Денис Абрамов. — Я повис. Метра два-три я проехал в таком положении. Люди в салоне стали кричать, чтобы водитель остановился. Он затормозил. Открыл двери. А потом просто поехал дальше, словно ничего не произошло.

Инцидент произошел в пятницу вечером на остановке в Боголюбово.

Денис решил не оставлять дело просто так. Через социальные сети он обратился к людям, которые могли рассказать о произошедшем. Пост разместили в популярной городской группе. Правда среди ее подписчиков так и не нашлось свидетелей инцидента.





Уладить конфликт удалось только через три дня. Денис позвонил в диспетчерскую службу компании-перевозчика. Его обращение передали водителю. Тот лично извинился перед пассажиром.

— Мне сказали, либо я звоню и извиняюсь, либо меня уволят. А я больше ничего делать не умею, больше 35 лет за рулем, — пояснил «Призыву» водитель автобуса. — Я правда не заметил выходящего пассажира, и поэтому тронулся раньше времени. Посмотрел, никого нет. И поехал.

Водитель рассказывает, что его внимание на какое-то время отвлекла эмоциональная пассажирка. Женщина стояла рядом и все время ему что-то высказывала. Кроме того, водитель потерял много времени в пробке и спешил. Он признает, что зажал человека дверью. Но проехал таким образом автобус не больше двух метров. Это, конечно, не оправдывает произошедшее. Но самое главное, что у сотрудника общественного транспорта хватило смелости лично набрать номер пострадавшего.

Водитель по телефону извинился перед пассажиром.

— Мне позвонил мужчина, представился как водитель автобуса, он извинился передо мной. Я его простил, претензий больше не имею, — пояснил Денис Абрамов.

Ранее «Призыв» сообщал о водителе автобуса, который помог… принять роды. 37-летняя женщина, доехав до автовокзала Владимира из Гусь-Хрустального, не смогла покинуть салон. Роды начались прямо в автобусе. Девочка появилась на свет первой, второго ребенка, мальчика, уже принимали в роддоме.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»