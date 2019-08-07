Водитель автобуса помог принять роды у пассажирки

Водитель автобуса Павел Дубровин помог сотрудникам «скорой помощи» принять роды у пассажирки. 37-летняя женщина, доехав до автовокзала Владимира из Гусь-Хрустального, не смогла покинуть салон. Роды начались прямо в автобусе. Девочка появилась на свет первой, второго ребенка, мальчика, уже принимали в роддоме.

— До конечной доехали человек 10. Все вышли, а девушка осталась сидеть. Я ее спросил, что случилось. Она сказала, что пытается встать, но не выходит. Я так понял, что она ехала в роддом, но не успела. Я тут же вызвал «скорую», она приехала быстро, через 4 минуты, наверное, — вспоминает водитель автобуса Павел Дубровин.



По словам Павла, две сотрудницы «скорой» оперативно осмотрели женщину и решили принимать роды на месте. На все про все ушло полтора часа. Водитель говорит, что в салоне автобуса работникам «скорой» было очень неудобно, но они все делали профессионально и ответственно.

Павел Дубровин — сам отец двоих детей.

— Я сбегал в машину скорой помощи, принес пакет с раствором, прикрепил к поручню и получилась капельница. Держал сумки, даже зажим передавал, чтобы пуповину перерезать. При мне девочку пеленали. Хорошенькая, кричала громко! — делится впечатлениями с «Призывом» Павел Дубровин.

После первых родов схватки остановились. Ждали доктора из перинатального центра. Он приехал, посмотрел и сказал, что можно перевозить роженицу. Второй малыш появился на свет в оборудованной родовой. В перинатальном центре «Призыву» отказали в комментарии, о самочувствии мамы и близнецов информации нет.

Руководство компаний «Владимирский автовокзал» и «БигАвтоТранс» выразили через СМИ благодарность водителю и готовы поощрить сотрудника.

Женщина родила двойню — мальчика и девочку.

— Павел Евгеньевич — опытный водитель. Раньше работал на городских маршрутах. На пригородные и междугородные маршруты людей с улице не берем. Сначала проверяем на городских, потом переводим. Он работает с 2015 года, — рассказывает начальник службы эксплуатации группы компаний «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин.



Первый заместитель госпредприятия «Владимирский автовокзал» Алексей Верещак считает такие неожиданные роды благим знаком в сегодняшнее непростое время с отменой рейсовых перевозок и увольнением сотрудников (подробности читайте завтра).

Не менее громкая история произошла несколько лет назад в Вязниковском районе. Тогда роды у молодой мамы приняли инспекторы ДПС.

Анна Тумановская

Фото из личного архива Павла Дубровина