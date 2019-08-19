Во Владимире о памятных камнях забывают после их открытия

С математикой у меня туго, но почему-то уверен, что во Владимире число закладных камней обратно пропорционально количеству построенных объектов, по поводу которых их закладывали. Открыли торжественно камень — на том дело и стало. Можно подумать, что привезти на нужное место бульник, пришпандорить к нему табличку и произнести вдохновенные слова – это, собственно, и есть законченное дело. Мысли о валунах – в «Бредешке» № 34. Буду рад, если посмотрите (ведущий программы Николай Лившиц)

Расшифровка программы:

На прошлой неделе у «Белого дома» во Владимире заложили очередной памятный камень и закопали капсулу времени. Церемония эта не новая, как утверждает журнал «Наука и жизнь», она известна со времён древних шумеров и египтян, причём последние прибегали к ней с сугубо практической целью. В гробницу фараона складывались нужные вещи для загробной жизни, в том числе послание с перечислением заслуг верховного правителя. С тем, видно, смыслом, чтобы фараон не обмишурился, не ударил в грязь лицом перед небожителями, если вдруг у него память отшибёт во время путешествия в страну мёртвых на серебряной ладье, которой управляет бог Тот.

Вообще, я бы не стал смеяться над египтянами, ведь их мотивы совершенно прозрачны, для них это было крайне важно, как сейчас верующим важно ставить свечи за упокой. То есть понятно, зачем они это делали. А вот зачем мы сейчас повторяем обряд с валунами и пробирками, совершенно непонятно. Поскольку, как показывает практика последних лет – то событие, по поводу которого закладываются камни и закапываются капсулы, очень часто ограничивается именно закладыванием камней и закапыванием капсул.

Ну вот смотрите. В парке Пушкина стоит закладной камень, на котором написано, что скоро там установят памятник поэту. Увековечить «наше всё» грозились ещё в 2011 году. До сих пор ничего. На Большой Нижегородской четыре года назад тоже появился камень в память о военных медиках. Когда его открывали, клялись, что со временем мегалит заменят монументом — но время пока не наступило. Потом напротив «Белого дома» военно-патриотический парк задумали разбить. В итоге парка нет, есть камень. Ну, может быть, и слава Богу, потому что ни с того ни с сего в центре города вдруг нарваться на военную технику и пушки – удовольствие сомнительное. Вон к зданию МЧС на «Всполье» приволокли какую-то артиллерию, люди до сих пор гадают — к чему она там? Может, облака разгонять, с непогодой бороться? Но что-то плоховато у них получалось, судя по гнилому лету. Я удивляюсь, как не заложили камень в честь владимирской набережной, о которой столько говорили и массу денег бухнули на проектирование.

Сейчас о набережной забыли, но хоть камень бы лежал в ивняке на берегу Клязьмы. Рыбакам удобно с него удочки забрасывать

И вот сейчас 9-тонный бульник опустили за «Белым домом», где по замыслу руководства появится сквер в честь 75-летия Владимирской области. С патриотическим не получилось, попробуем юбилейный. Понятно, что к круглой дате уже никакого сквера не будет, а если и сделают, то к какому-нибудь другому числу. Но не исключено, что благоустройство одной глыбой и ограничится. Кстати, тоже не дешёвое удовольствие – вот эту дуру во Владимир притащить. Девять тонн эта штука весит. Значит, как минимум, «КамАЗ» нужен. Из села Горки — это Юрьев-Польский район, 80 километров отсюда. Там, на месте, надо валун загрузить – значит, экскаватор. Здесь разгрузить – значит, кран или большой манипулятор. Плюс табличку нужно пришпандорить с радостными словами – тоже работа, гравировка, прочее. Думаю, тысяч на 100 вся эта музыка потянет. И непонятно для чего. Сделают сквер — бульник надо убирать, если там только не сад камней задумали. Не сделают — улика, краснеть придётся: обещали и шиш.

Я думаю, что с целью экономии (и чтобы потом не стыдиться) нашим чиновникам нужно иметь дежурный камень со съёмной табличкой. Задумали планетарий строить притащили туда. Время прошло – хоп, выяснилось, что вместо планетария опять офисный центр вырос. Ну, что делать? Камень в зубы и к парку напротив «Белого дома» — «здесь будет каскад прудов». Ой, не вышло! Не падаем духом – булыжник на горб, дуем на Студёную гору: горнолыжный спуск, аквапарк. Смотрим — да что ж такое, опять ни того, ни другого, одна только забегаловка и автомойка.

Ничего страшного — планов громадьё, Сизифы не сдаются!

Можно районные переходящие камни заказать – меньших размеров. Это вот если подземные гаражи народу обещали, автостоянки, велодорожки — то есть объекты локального характера. Задумали строить — камень заложили, передумали — камень переложили. И экономия, и позитивчик — сколько торжественных закладок можно провести, и краснеть не придётся – люди просто не уследят, как один обещанный объект сменится другим обещанным объектом. Во-о-от. Надо же ведь, друзья, как-то прогрессивно мыслить, цивилизованно, по-современному. Мы же не древние египтяне, чтобы ерундой заниматься!