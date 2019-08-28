Внедорожник протаранил пять машин у «Белого дома»

Шесть автомобилей столкнулись напротив «Белого дома» во Владимире. По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, пострадало пятеро человек. Крупная авария произошла на перекрестке Мира — Октябрьский проспект сегодня днем.

Водитель внедорожника «Ford» проехал на красный сигнал светофора. В это время движение уже начал автомобиль такси «Hyundai». Удар был чудовищной силы. Внедорожник отбросило за перекресток, где стоял на запрещающем сигнале поток автомобилей. В итоге задело еще «Mercedes», «Nissan», «Лада». На повороте стоял «Lexus», его задело обломками машин.

В результате пострадали водители и пассажиры внедорожника и такси. Среди пятерых пострадавших оказалась также 16-летняя девушка. Она была на пассажирском сиденье такси.

Все пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения Владимира.

Спасателям пришлось с помощью специального оборудования доставать пассажирку внедорожника. Из разбитых машин вылились маслянистые жидкости. Пожарные смывали их спецрастворами. Движение по улице Мира и Октябрьскому проспекту было затруднено. На месте ДТП работали четыре патруля ДПС.

Как «Призыв» писал ранее, на федеральной трассе в сторону Боголюбово произошли две аварии подряд. У иномарки виновника после удара вылетел двигатель.

Анна Тумановская

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