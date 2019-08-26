ВлГУ завершил приемную кампанию на бюджетные места

Опорный вуз Владимирской области официально завершил приемную кампанию на бюджетные места. Накануне были подписаны последние приказы о зачислении на заочную форму бакалавриата и программы среднего профессионального образования (СПО). Среди последних особой популярностью пользовались «Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Мехатроника и мобильная робототехника». По этим направлениям конкурс составил от 8 до 11 человек на место. Самый высокий проходной балл среди абитуриентов программ СПО — 4,666.

Всего в этом году ВлГУ выделил 2281 бюджетное место по всем программам. Было подано более 16,5 тысячи заявлений. При этом руководство учебного заведения отмечает, что у поступивших по общему конкурсу на программы бакалавриата и специалитета в этом году средний балл ЕГЭ был выше, чем у абитуриентов прошлого года. Он составил 67,34.

В этом году вырос интерес к ВлГУ и у абитуриентов из других регионов.

— Представлено более 54 субъектов РФ: от Калининграда до Якутии. На очной форме значительно увеличилось количество студентов из Москвы и Московской области: почти 200 человек. Поздравляю наших абитуриентов с поступлением! – поздравил всех ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.

В 2018 году, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования, 54% школьников после 9-го класса поступили учиться в учреждения среднего профессионального образования. Почему, читайте в материале нашего блогера.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»