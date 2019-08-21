«Владимирводоканал» хочет покрыть свои долги за счет тарифов

«Владимирводоканал» наладил работу с населением, исправил ошибки в счетах за воду и поднял уровень оплаты за коммунальные услуги до 98%. В мэрии уверены, что всех этих результатов удалось достичь после ухода от регионального единого расчетно-кассового центра. Свой абонентский отдел сначала работал с перебоями, допускал ошибки при начислении, но теперь все поменялось. Правда, долги у водоканала все равно растут. С 2017-го по 2018 год «дебиторка» выросла на 50 миллионов и составила 366 миллионов рублей.

Диалог депутата горсовета Николая Толбухина и гендиректора «Владимирводоканала» Александра Кладова:

Н.Т.: Хотим спросить по дебиторской задолженности. Она достаточно высокая. Есть определенные сроки, когда взыскать ее уже будет невозможно. Долги в основном у населения?

А.К.: Есть и предприятия. Тот же тракторный завод. 8 миллионов рублей долга.

Н.Т.: Предпринимаются ли какие-то меры по взысканию?

А.К.: Есть такое понятие — невозвратные долги. Каждый год проводим инвентаризацию. Происходит списание. В судах много заявлений, претензий, в основном к населению. С населением тяжело и долго работаем. Корректируем, продлеваем, приглашаем на беседы. Некоторым даем рассрочку до года даже. Понимаем, что временные трудности: потерял работу, недостаточно средств. Приставы не успевают работать. Иногда приходится на них жалобы писать на бездействие.

Неплатежи вполне можно было бы перекрыть ростом тарифов и компенсацией из бюджета, уверено руководство компании. Но департамент цен и тарифов администрации Владимирской области сдерживает рост ставок на воду и канализацию. Эксперты не видят солидных расходов предприятия в сети: была бы объемная инвестпрограмма, был бы и рост тарифа. В перспективе, по информации водоканала, тарифы поднимут на 1-2% — не более.

Население больше не жалуется на ошибки в счетах «Владимирводоканала».

«Владимирводоканал» помимо содержания сетей водоснабжения и водоотведения, обслуживает фонтаны, ливневки и сооружения водохранилища Содышка. При этом бюджет оплачивает эти услуги частично. В этом году из казны не поступило 36 миллионов рублей.

Тем не менее водоканал смог выбраться из долговой ямы последних лет. Расплатился с налоговой, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования. Даже зарплату немного повысили работникам, за год — на 2 тысячи рублей. Сейчас средняя зарплата на предприятии — около 30 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» писал о том, что еще одно предприятие администрации выходит из кризиса. «Владимирпассажиртранс» перестал нуждаться в бюджетной поддержке, тарифы на проезд дают и шанс на развитие троллейбусного парка.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»