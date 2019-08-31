Владимирцев приглашают симулировать ЕГЭ

В День знаний, 1 сентября, жителям Владимира предложат написать ЕГЭ. Областной центр вошел в число 18 городов России, где впервые состоится всероссийская акция «Тотальный ЕГЭ» (12+). Проверить свои знания можно будет по четырём предметам: математика, русский язык, физика и обществознание. Участникам предложат на выбор два формата: очный и онлайн.

Очное тестирование пройдет в обстановке, максимально приближенной к сдаче ЕГЭ: с контрольно-измерительными материалами (КИМами) и бланками, а писать можно будет как и на настоящем экзамене, только черной гелевой ручкой.

Почувствовать себя в роли современного школьника смогут и родители.

— Акция призвана рассказать о формате ЕГЭ, помочь учащимся школ попробовать свои силы перед сдачей экзаменов, а также погрузить в эту атмосферу и взрослых, чтобы они сравнили ЕГЭ с привычным для них форматом экзамена по билетам, — поясняют организаторы задачи акции.

Участие в «Тотальном ЕГЭ» бесплатное. Чтобы заявить о себе, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, а также не забыть захватить с собой паспорт. Пройти очное тестирование можно будет в аудитории № 121, 129, 237 и 339 корпуса № 7 ВлГУ (проспект Строителей, 11). Начало в 12.00. Результаты «Тотального ЕГЭ» объявят 15 сентября.

Как еще интересно провести выходные, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: i-podmoskovie.ru