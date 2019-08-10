Владимирцев активно спаивают «паленкой»

Жителям Владимира продают «паленку». Причем контрафактный алкоголь есть как в магазинах, так и в кафе. К такому выводу пришли сотрудники регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг по результатам проверки. Рейдовые мероприятия проводились совместно с городской прокуратурой.

На прилавке одного из магазинов нашли продукцию с поддельными федеральными специальными марками. В двух заведениях общепита зафиксирован факт оборота алкоголя без маркировки. Кроме того, в этих заведениях отсутствовали лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Изъятый контрафакт направили на экспертизу.

Специалисты проверят изъятый алкоголь на соответствие требованиям законодательства.

За 7 месяцев этого года департамент предпринимательства администрации Владимирской области провел 80 проверок объектов потребительского рынка. Выявлено более 20 нарушений. Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на сумму более 250 тысяч рублей.

Изъято более 640 литров алкогольной продукции.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупную партию контрафактного алкоголя изъяли у жителя Муромского района. Более 1300 бутылок различных наименований и свыше 7000 литров спирта, не имеющих специальных маркировок, хранились в арендованном гараже и ангаре.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации