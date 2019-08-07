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Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо МУП ЗОЛ «Березка»

Временно исполняющим обязанности руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица МУП ЗОЛ «Березка»  к административной ответственности за совершение  правонарушения, установленного ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа на сумму 2  000 рублей.

Основанием к возбуждению дел послужили выявленные Ковровской городской прокуратурой нарушения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Предприятия, установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», совершенные должностным лицом  МУП ЗАО «Березка».

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