Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо МУП ЗОЛ «Березка»

Временно исполняющим обязанности руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица МУП ЗОЛ «Березка» к административной ответственности за совершение правонарушения, установленного ч. 4 ст. 7.32.3 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа на сумму 2 000 рублей.

Основанием к возбуждению дел послужили выявленные Ковровской городской прокуратурой нарушения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках товаров, работ, услуг для нужд Предприятия, установленные ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», совершенные должностным лицом МУП ЗАО «Березка».