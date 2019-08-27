Владимирский след в российском кино

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино – профессиональный праздник всех, кто имеет отношение к кинематографу: сценаристов, режиссёров, операторов, актёров, каскадёров, вспомогательного персонала. Преподаватели и студенты профильных учебных заведений, чиновники Министерства культуры РФ, сотрудники кинотеатров, производители съёмочной и воспроизводящей техники также считают этот праздник своим. Да и каждый россиянин так или иначе причастен к этому событию, ведь его задача — показать важность кинематографа в культурной жизни страны. Давайте вспомним, какой вклад в развитие российского кино внесла Владимирская область.

Какой районный город стал первой в нашей области съемочной площадкой? Александров Владимир Суздаль Правильно! Неправильно! - Кто из владимирцев причастен к созданию трилогии по классическим произведениям русских писателей «Гранатовый браслет», «Цветы запоздалые» и «Преждевременный человек»? Актер Алексей Баталов Режиссер Николай Лебедев Оператор Леонид Крайненков Правильно! Неправильно! - Для съемок какого фильма сожгли настоящий деревянный мост в Коврове? «Царь Иван Грозный» «Красные пчелы» «И была война» Правильно! Неправильно! - Какое кинематографическое место было главной достопримечательностью Петушинского района в советское время? Ресторан «Сказка» на трассе М-7 «Волга», где снимали эпизод фильма «Семья Зацепиных» Деревня Леоново, где проходили съемки фильма «Яр» по одноименной повести Сергея Есенина Зообаза Госфильмофонда России Правильно! Неправильно! - Кого из актеров – уроженцев Владимирской области называют королем эпизода? Николая Парфенова Вадима Яковлева Георгия Вицина Правильно! Неправильно! - В каком году во Владимире открылся единственный в России бесплатный кинотеатр? 1921 1971 2011 Правильно! Неправильно! - Где во Владимире находится социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»? На Суздальском проспекте На улице Добросельской На проспекте Ленина Правильно! Неправильно! - Кто является художественным руководителем владимирской киношколы? Сергей Миляев Антон Бережко Игорь Мельников Правильно! Неправильно! - Кто из известных актрис НЕ встречался с владимирской публикой на площадке социального кинотеатра «Милосердие и порядок»? Валентина Талызина Евгения Симонова Людмила Чурсина Правильно! Неправильно! - Съемки какого сериала проходили в городе Суздале летом 2019 года? «Борис Годунов» «Угрюм-река» «Динозавр» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимирский след в российском кино Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook