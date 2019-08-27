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Владимирский след в российском кино

27 августа - праздник отечественного кинематографа

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино – профессиональный праздник всех, кто имеет отношение к кинематографу: сценаристов, режиссёров, операторов, актёров, каскадёров, вспомогательного персонала. Преподаватели и студенты профильных учебных заведений, чиновники Министерства культуры РФ, сотрудники кинотеатров, производители съёмочной и воспроизводящей техники также считают этот праздник своим. Да и каждый россиянин так или иначе причастен к этому событию, ведь  его задача — показать важность кинематографа в культурной жизни страны. Давайте вспомним, какой вклад в развитие российского кино внесла Владимирская область.

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