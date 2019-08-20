Владимирских домохозяек оставят без утренних сериалов

В ближайшие три дня — в среду, четверг и пятницу — и на следующей неделе с 26 по 30 августа любители утренних сериалов на центральных каналах ТВ будут пребывать в скверном настроении. Экраны их телевизоров погаснут с 9 до 14 часов. В это время будут вестись работы на Владимирском областном радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ). В народе он более известен как вышка у деревни Быково Судогодского района. Самое высокое сооружение региона, между прочим.

Внеплановые отключения помешают трансляции программ телерадиоканалов первого и второго мультиплексов, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр. В зону отключения войдут города Владимир, Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный и населённые пункты Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

«Призыв» посмотрел программы телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, чтобы выяснить, кого огорчит предстоящее отключение.

Выяснилось, что в основном любителей детективов, как отечественных, так и зарубежных, а также относительно легковесных семейных историй. В частности, на ТВЦ-Москва идёт много раз прокрученный сериал «Она написала убийство». На СТС — вечные «Воронины» и «Ивановы». ТВ-3 балует зрителей мистической «Гадалкой». Особенно обидно за завсегдатаев телеканала «Культура», где идёт сто двадцать какая-то серия бесконечной индийской истории «Сита и Рама» (на заглавном фото — кадр из фильма) по мотивам знаменитого эпоса «Рамаяна». Смотришь, понимаешь, смотришь эту индийскую сказку, втянулся, можно сказать, а тут бац – ремонт!

Матвей Кузьмин

Фото: pp.userapi.com