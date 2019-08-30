Владимирские полицейские стреляют метче коллег

Пятидневный чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону закончился победой наших полицейских. В командном зачете по служебному биатлону лидером второй группы вновь стала команда УМВД России по Владимирской области. Впрочем, грех было не победить. Они — хозяева площадки. Соревнования проходили в Суздале и Суздальском районе.
В первенстве участвовали более 500 сотрудников органов внутренних дел. Собрались 50 команд со всей России. В Суздале, где проходил кросс, на территории туристического комплекса подготовили специальную беговую трассу. А у деревни Масленка на стрельбище блюстители порядка соревновались в меткости.
Участковый по Александровскому району Андрей Мишкуров и полицейский ОБПСП по Владимиру Наталья Волгина:
- Соперники всегда достойные. Это спорт со стрельбой. А стрельба — вид непредсказуемый. Все решается за счет качества стрельбы.
- Ногами люди двигают все примерно одинаково. Все достаточно быстрые. А вот стрельба — это фортуна.
- Были свои сложности из-за погоды и по организации трасс. Но все прошло удачно, и успешно выступили.
Первые комплекты наград в соревнованиях по кроссу были разыграны уже в день открытия. В беге лучшие результаты показали полицейские из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей.
Как «Призыв» сообщал ранее, самым титулованным спортсменом-ориентировщиком в России стал Антон Фолифоров из Коврова. На чемпионате мира спортсмен завоевал четыре награды.
Анна Тумановская
Фото и видео УМВД по Владимирской области
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