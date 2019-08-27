Владимирские автомобилисты с полисами «Сервисрезерва» бьют тревогу

Владимирские автомобилисты, застрахованные в «Сервисрезерве», обрывают телефоны компании. Люди переживают, что выданные ранее полисы ОСАГО могут оказаться недействительными. Сегодня стало известно, что Банк России отозвал у компании лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности. Как отмечается в сообщении, произошло это в связи с рядом нарушений страхового законодательства.

По информации «Призыва», в нашем регионе количество застрахованных в «Сервисрезерве» может достигать 40%. И как говорят автоюристы, в каждом ДТП либо виновник, либо пострадавший имеет на руках полис этой компании.

— Я страхуюсь в этой компании не первый год. Многие все время придумывают какие-то проволочки, чтобы отказать в полисе ОСАГО. Там такого не было, — говорит автовладелец Сергей Мартынов. — Сегодня, когда услышал эту новость, сразу стал звонить. А куда? На сайте только телефон «горячей линии», там особо ничего не знают, никакой конкретики, надо ехать в офис.

Центробанк отозвал лицензию у компании «Сервисрезерв».

— Они за последнее время очень активно вели себя на рынке, набирали обороты. И сейчас, как я понимаю, они пришли к тому, что у них просто нет денег на выплаты. Поэтому их и лишили лицензии, — пояснил «Призыву» автоюрист Юрий Шутов. — Думаю, что проблемы не должны коснуться тех, кто оформил полисы ОСАГО. Они будут действительны. Только теперь за них ответственность будет нести Российский союз страховщиков, а не «Сервисрезерв». В случае ДТП они возьмут на себя расходы. И это не так плохо. РСА всегда платит деньги, а не отправляет на ремонт.

Проблемы могут возникнуть у тех, кто судится с компанией по урегулированию убытков, считает специалист. Одновременно только во Владимире автоюристы ведут несколько подобных дел. Некоторые уже на стадии завершения или выиграны. Но получат ли теперь автовладельцы деньги — большой вопрос.

— У меня столько дел, которые я выиграл в судах у «Сервисрезерва». Столько заявлений о убытках. И что с ними будет? — спрашивает Юрий Шутов. — Получается, что на данный момент компания не имеет юридического права осуществлять свою деятельность. Возможно, пока деньги на счетах есть, они будут платить, а потом? Счета заморозят, средства выведут, кто компенсирует людям потери? Все судебные решения в один миг станут бумагой — так получается? Кто компенсирует людям затраты на экспертизу, судебные издержки и работу юриста?

Ответы на эти вопросы, пока, судя по всему, не знают даже сотрудники компании. Мы позвонили по телефону «горячей линии». Разговор оказался коротким. Узнать у человека на той стороне провода подробности не получилось.

— Пока информации у нас тоже нет никакой. Нас оповестили только сегодня, дополнительно ничего не знаем. Но выданные полисы ОСАГО должны быть действительны, — пояснили на «горячей линии».

На данный момент офисы «Сервисрезерва» есть в четырех регионах страны.

Кроме Владимирской области, компания осуществляет свою деятельность в Нижегородской, Ярославской и Рязанской областях. Судя по официальной группе в «ВКонтакте», автострахование является приоритетом в работе. Именно поэтому произошедшее активно обсуждают подписчики автомобильных групп в Интернете.

— Звонил страховщик «Сервисрезерва», у которого оформлял ОСАГО, никакой паники, все остаётся по-старому: выплаты, ставки… Просто у «Сервисрезерва» отозвали лицензию, и его права выкупила другая страховая, которая в Москве. Во Владимире её ещё не было, но на рынке она уже 30 лет. Сказал, что станет только лучше, так что без паники, все остаётся по-старому. У кого оформлены полисы, так и будут с ними, только обслуживать их будет уже другая страховая компания. А кому менять? Да в тех же офисах, только называться будет по-другому, а все бонусы, тарифы — все то же самое. Поэтому, прежде чем слушать паникеров, лучше позвонить страховому агенту, у кого оформлялись, и все выяснить, — советует один из подписчиков группы автомобилистов.

Через несколько часов после решения Центрального Банка пояснения для клиентов появились и в официальной группе компании в «ВКонтакте». Текст мы приводим без купюр.

«Со дня вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензий Общество не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения в указанные договоры, влекущие за собой увеличение ответственности Общества.

Досрочное прекращение договора страхования по указанному обстоятельству влечет за собой возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» договоры страхования и договоры перестрахования прекращаются по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензий, за исключением договоров страхования и перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков или иных организаций, на которые в соответствии с федеральными законами возложена обязанность осуществления компенсационных выплат.

После отзыва лицензий у страховой организации договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров продолжают свое действие«.

Не исключено, что в ближайшие дни в офисах компании будет много автовладельцев. Пока на дорогах каждый третий с полисом фирмы, у которой отозвали лицензию, спокойно ездить не получится. Вопрос уже не только в безопасности, он стал финансовым.

Полина Тарбеева

Фото: smolnarod.ru