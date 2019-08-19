Владимирская область оказалась внизу рейтинга доступности бензина

Владимирцы могут себе позволить купить бензина в 3 раза меньше, чем москвичи. Средней заработной платы жителя региона хватит лишь на 658 литров, тогда как доходов жителя столицы — на 1798 литров. Об этом говорят результаты исследования РИА «Рейтинг». Эксперты сопоставили среднемесячные зарплаты жителей российских регионов с объемом бензина марки АИ-92, который можно купить на эту сумму, и составили рейтинг доступности топлива.

Владимирская область заняла 50-е место, обогнав из соседей только Ивановскую область.

При составлении рейтинга эксперты разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ (с июня 2018 года по май 2019 года) на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года. Средняя стоимость марки АИ-92 составила во Владимирской области 42,50 рубля за литр. При этом с начала года цены на топливо в регионе выросли на 1,5%.

Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2080 литров), Москвы (1798 литров) и Ненецкого автономного округа (1609). Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

Ранее «Призыв» писал, что автолюбители Владимирской области платят за бензин в среднем на два рубля больше, чем во многих регионах ЦФО. Связано это с местной спецификой ценообразования.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»