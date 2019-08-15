Владимир готов к зиме на 70 процентов

К предстоящему отопительному сезону во Владимире на сегодняшний день готовы 1564 жилых дома. Это 70 процентов. К зиме осталось подготовить еще 671 дом. В пресс-службе владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» поясняют, как проводится эта работа. Она включает в себя целый комплекс мероприятий: промывка и опрессовка внутридомовых сетей и элеваторных узлов, ревизия и замена запорной арматуры, установка предохранительных устройств. Все работы должны быть поэтапно сданы представителю энергоснабжающей организации. Выполнение работ документально оформляются двусторонними актами.

К началу отопительного сезона осталось подготовить 671 дом во Владимире.

— Напоминаем, что обязательными условиями для подписания актов готовности к отопительному периоду являются как выполнение технических мероприятий на инженерных системах дома, так и отсутствие долгов за энергоресурсы, – пояснил директор владимирского филиала компании Валерий Маковский.

Жители многоквартирных домов могут поинтересоваться в своей управляющей компании или ТСЖ, прошел ли дом обязательные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, выполнены ли рекомендации поставщика ресурсов, нет ли задолженности за тепловую энергию. Невыполнение комплекса работ может повлиять на качество отопления и послужить поводом для отказа в перерасчете оплаты в случае жалоб.

Ранее «Призыв» писал, что Владимирская область лишь на 67 % готова к отопительному сезону. В лидерах по подготовке к зиме — Радужный и Судогодский район.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»