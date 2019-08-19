Владельцев опасных собак могут арестовать за неправильный выгул

Владельцев опасных пород собак предложили наказывать за выгул псов без намордников. С такой инициативой в Госдуму обратился руководитель общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Санкции предложены жёсткие — штраф до 50 тысяч рублей или арест до 10 суток. Для владимирцев это ничего не изменит. В городе уже действуют подобные правила. Разве что меры воздействия там более мягкие и ограниченные — только штраф. Но и его не берут. Во всяком случае, о правоприменительной практике по этой статье ничего не слышно.

Введённые во Владимире ограничения по выгулу собак опасных пород даже опередили федеральный закон. Тот вступит в силу с 1 января 2020 года. В городе же уже действуют правила, согласно которым крупные и злобные собаки должны выходить на улицу в наморднике. К таковым относятся особи породы овчаров, терьеров, ротвейлеров, догов, мастифов, волкодавов, чау-чау, достигшие 10-месячного возраста.

— Это регламентируется городскими правилами обеспечения чистоты, порядка и благоустройства. Согласно им собаку с поводка спускать можно только на специализированной площадке для выгула, — говорит зам. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Игорь Ефремов. — Нарушение правил влечет наложение административного штрафа в размере от 800 до 3 тысяч рублей.

Штраф на опасных собак без намордников может вырасти на порядок и более.

Работники районных администраций могут составлять протоколы по данным фактам. Поводом для возбуждения административного производства может быть чья-либо жалоба, подкреплённая данными свидетелей и фотоснимками. Решение о наказании принимает административная комиссия – коллегиально. Во избежание штрафов (которые, впрочем, и так никому и не выписывали) мэрия предлагает владимирцам делать свои площадки для выгула собак на придомовой территории.

— Для этого необходимо провести общее собрание жильцов. В дальнейшем разрабатывается проект конструкции и производится ее установка. Это можно поручить управляющей компании, а затем оплатить произведенные работы, — поясняет Игорь Ефремов.

Случаи строительства таких объектов во Владимире пока не известны. Что и понятно. Во многих городских дворах не хватает места для детских площадок и парковок, не то что для выгула собак. Но кроме дефицита земли есть ещё и дефицит ответственности владельцев четвероногих. Многие из них психологически не готовы для этой роли.

— В большинстве случаев люди не знают особенности породы. Не задумываются, как изменится их жизнь с приобретением собаки. Функции у каждой породы разные. Где-то охрана человека, где-то — охрана территории, а где-то — зооагрессия, — говорит кинолог и канистерапевт Лора Панина.

На «опасность» собачьей породы влияет множество факторов.

Просто называть собаку опасной – неверно, считает Лора Панина. Однако в случае с некоторыми породами можно точно сказать, что собака этой породы нанесёт больше вреда своей жертве, если решит атаковать. Стоит отказаться от опасных пород семьям с детьми. Потому что, по словам специалиста, даже при грамотном подходе владельца, при условии стабильной уравновешенной нервной системы собаки, качественного выгула, нападение на ребенка или другое домашнее животное возможно.

— Я считаю, что владельцам собак опасных пород нужна специальная подготовка. Такого рода услуг в России нет. Ранее в СССР будущий владелец обязан был встать в очередь, потом купить собаку, обязательно пройти все курсы дрессировки, — поясняет кинолог.

Плохо то, что куплю-продажу собак опасных пород никто не контролирует. Через Интернет можно заказать и купить в питомнике любую. Вопрос в цене. В зависимости от чистоты породы и аппетитов заводчиков стоимость животного колеблется от 20 до 150 тысяч рублей.

Анна Тумановская

Фото: animalwised.com