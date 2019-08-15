Виновнице ДТП придется оплатить ремонт театра кукол 

Девушке на «Subaru» предстоит оплатить расходы на восстановительный ремонт областного театра кукол. Видео с камер наблюдения, установленных на здании, передано в ГИБДД. Они зафиксировали момент столкновения внедорожника со стеной театра. Машина едва не протаранила центральный вход. После удара обвалились кирпичи передней стенки, образовалась огромная дыра. Сейчас ее прикрыли белым полотном.

— Это временная мера, на время обследования. Потом в ожидании ремонта мы закроем повреждение более серьезно, — рассказала «Призыву» директор театра кукол Ирина Попова. – К нам уже приходил представитель госинспекции по охране объектов культурного наследия. Составлен акт. Будет проведена также независимая экспертиза, по результатам которой сделают смету расходов.

На восстановительный ремонт уйдет несколько месяцев. Пока ГИБДД проведет проверку, установит виновника ДТП, пока между сторонами будет заключено соглашение на выполнение работ.

Никаких ограничений на функционирование театра кукол не введено.

Иномарка также снесла три металлических секции ограждения, с корнем выдернув их из земли. Владимирский центр управления городскими дорогами довольно оперативно обновил пешеходный заборчик у театра кукол. Дорожники поставили три новых секции.

ДТП произошло накануне вечером в центре Владимира, на улице Гагарина. Девушка на «Subaru» съехала с проезжей части и врезалась в здание областного театра кукол. Никто не пострадал.

Это не первый случай, когда автомобилисты причиняют вред объектам культурного наследия во Владимире. Как «Призыв» сообщал ранее, в Золотые ворота врезалась иномарка. Молодой водитель не справился с управлением.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»