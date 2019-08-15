Виновник пожара на заводе «Русджам» пойдет под суд

В Гороховце будут судить виновника пожара на стекольном заводе «Русджам». Обвинение предъявлено монтажнику, 24-летнему жителю Ростовской области. Установлено, что после окончания рабочей смены он находился в бытовом помещении горячего цеха в непосредственной близости от открытой канистры с растворителем. В нарушение требований правил пожарной безопасности он решил закурить и чиркнул зажигалку. Пары растворителя вспыхнули, возник пожар.

В результате пострадали 7 человек.

Четверо рабочих были экстренно госпитализированы в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Позже двое из них, получившие обширные ожоги, скончались. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвиняемый полностью признал себя виновным и частично возместил ущерб потерпевшим.

Ранее «Призыв» писал, что пожар в помещении бытовки на территории завода «Русджам» произошел вечером 5 марта. Огонь на площади 4 кв. метра потушили до приезда пожарных.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области