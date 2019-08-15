Верю – не верю: 10 фактов об археологии во Владимирской области

15 августа в России отметят День археолога. Это один из тех удивительных праздников, который, не имея под собой никакого четкого обоснования, тем не менее прочно закрепился в обществе. Более того, получил распространение в некоторых других странах, так что сегодня праздник можно назвать международным. Исследователи древностей были задолго до того, как появилась сама профессия и ее определение. Археологи – это страстные, увлекающиеся личности, жаждущие сами открывать новые страницы истории. И на территории Владимирской области они во множестве нашли места применения своих усилий. Давайте вспомним их историю и успехи.
Археологические работы во Владимирском крае начались только в 1946 году. Их вели советские археологи Н.Н. Воронин, П.А. Рапопорт, В.В. Седов и М.В. Седова.
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Большую пользу археологии принесли владимирские краеведы. Они собирали случайные находки, записывали услышанные от очевидцев рассказы о найденных кладах монет, легенды и были, повествующие о странных и загадочных событиях.
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Неправильно!
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Владимирская археологическая комиссия регулярно созывала губернские археологические съезды, где с научными докладами выступали известные археологи и историки России.
Правильно!
Неправильно!
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Кроме русских, изучением угро-финской проблемы во Владимирском крае и занимались немецкие, французские и английские археологи.
Правильно!
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Большинство старинных и наиболее ценных кладов в городе Владимире были извлечены еще в XIX веке без всяких металлоискателей, поскольку исторический центр тогда быстро застраивался купеческими домами и государственными учреждениями губернского центра.
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Неправильно!
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Уникальная стоянка времен верхнего палеолита Сунгирь была открыта в 1955 году во время организации садового товарищества около поселка Боголюбово.
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Летом 1956 года в редакцию вязниковской газеты «Сталинское знамя» (ныне «Маяк») пришел заготовитель рабкоопа и предъявил справку с печатью сельсовета. Из нее следовало, что при сборе металлолома он нашел в ближайшем перелеске вросшую в землю бочку, в которой оказались слитки золота. И что бочку ту под охраной солдат они отправили со станции в Нововязниках на станцию Москва-Товарная. Директор местного краеведческого музея предположил, что золото принадлежало… драгунам Наполеона.
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Экспедиция института археологии РАН, работающая во Владимире, обнаружила в подвале боярского дома XIII века клад, состоящий из 120 (!) килограммов необработанного янтаря.
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Раскопки 2005 года на месте «Макдональдса» на Гагарина позволили предположить, что в XIV веке здесь была битва с татаро-монгольскими войсками.
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При раскопках у села Шекшово, которые ведутся с 2012 года, было найдено захоронение со статусными вещами, среди которых топор с изображением знака ранних Рюриковичей. Этот факт позволил ученым пересмотреть данные о раннем периоде истории Владимирской земли.
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