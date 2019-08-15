Верю – не верю: 10 фактов об археологии во Владимирской области

Археологические работы во Владимирском крае начались только в 1946 году. Их вели советские археологи Н.Н. Воронин, П.А. Рапопорт, В.В. Седов и М.В. Седова. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Большую пользу археологии принесли владимирские краеведы. Они собирали случайные находки, записывали услышанные от очевидцев рассказы о найденных кладах монет, легенды и были, повествующие о странных и загадочных событиях. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Владимирская археологическая комиссия регулярно созывала губернские археологические съезды, где с научными докладами выступали известные археологи и историки России. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Кроме русских, изучением угро-финской проблемы во Владимирском крае и занимались немецкие, французские и английские археологи. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Большинство старинных и наиболее ценных кладов в городе Владимире были извлечены еще в XIX веке без всяких металлоискателей, поскольку исторический центр тогда быстро застраивался купеческими домами и государственными учреждениями губернского центра. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Уникальная стоянка времен верхнего палеолита Сунгирь была открыта в 1955 году во время организации садового товарищества около поселка Боголюбово. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Летом 1956 года в редакцию вязниковской газеты «Сталинское знамя» (ныне «Маяк») пришел заготовитель рабкоопа и предъявил справку с печатью сельсовета. Из нее следовало, что при сборе металлолома он нашел в ближайшем перелеске вросшую в землю бочку, в которой оказались слитки золота. И что бочку ту под охраной солдат они отправили со станции в Нововязниках на станцию Москва-Товарная. Директор местного краеведческого музея предположил, что золото принадлежало… драгунам Наполеона. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Экспедиция института археологии РАН, работающая во Владимире, обнаружила в подвале боярского дома XIII века клад, состоящий из 120 (!) килограммов необработанного янтаря. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Раскопки 2005 года на месте «Макдональдса» на Гагарина позволили предположить, что в XIV веке здесь была битва с татаро-монгольскими войсками. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -