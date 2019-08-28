В школе Гусь-Хрустального обрушился потолок

Накануне 1 сентября в школе №13 города Гусь-Хрустального рухнула потолочная обрешетка. Инцидент произошел в актовом зале. Как стало известно «Призыву» из собственных источников, на верхнем этаже здания отмокла штукатурка, и она начала отслаиваться. К счастью, произошло это до начала учебного года. В результате ЧП никто не пострадал. Но занятия решили перенести в школу №16.

Первоначально сообщение об инциденте появилось на официальных страницах губернатора Владимирской области в соцсетях. Как отметил Владимир Сипягин, уже поручено провести проверку по факту приемки школы. Руководить работой на месте будет врио заместителя губернатора Игорь Моховиков. Что интересно, ЧП в учебном учреждении случилось 18 августа, но в администрацию области об этом сообщили только 26 числа, отмечает пресс-служба «Белого дома».

— Будет проведено расследование. Виновные должны быть наказаны. Только по счастливой случайности все произошло до начала учебного года и трагедии удалось избежать, — отметил глава региона в соцсетях.

Школа является объектом культурного наследия.

Что самое интересное, школа является объектом культурного наследия XIX века. Но как отмечают в администрации Гусь-Хрустального, построена она была только в 1938 году. При этом статус накладывает ограничения на проведения любых ремонтных работ. Отсюда якобы и все проблемы. В видеообращении, которое записал глава города Алексей Соколов к жителям города, он назвал ситуацию чрезвычайной.

Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:

С прошлого года мы пытаемся снять этот статус.

В результате единственное, что мы получили — это охранные обязательства от инспекции.

Она сделала визуальное обследование, написали, что состояние здания школы удовлетворительное.

Необходимо только провести работу по водоотводу и ремонт отмостки фундамента.

В результате того, что длительное время школа носит именно этот статус, никаких серьезных ремонтных работ в здании школы не проводилось, обветшание конструкции и элементов крыши, межэтажных перекрытий.

Нам удалось связаться с начальником Госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области. Евгений Гранкин не понимает, почему сейчас вину за ЧП в школе пытаются повесить на его ведомство. По его словам, он давно говорит о необходимости лишить здание особого статуса и провести в нем противоаварийные работы.

— Мы не раз встречались с руководством города, показывали, рассказывали. Готовы были взаимодействовать. Но лето прошло, ничего сделано не было, а сейчас готовы обвинить нас, — пояснил «Призыву» Евгений Гранкин, — Мы предъявляем только законные требования. Ничего больше. Кроме того, я говорил о необходимости подготовить правоустанавливающую документацию на исключение школы из списка особо охраняемых объектов. Говорил о необходимости проводить там ремонтные работы.

Так или иначе, сейчас заложниками ситуации стали почти 250 детей.

Вместе с учителями, поварами и всем персоналом 13 школы ученикам придется экстренно менять место прописки. При этом, согласно сообщению областной администрации, акт о приёмке к новому учебному году данного учебного заведения был подписан ещё 31 июля. Под этим документом свои подписи поставили представители администрации города, профсоюзной организации, МЧС, специалисты по охране труда, правоохранительных и федеральных надзорных органов.

В ближайшее время власти города планируют провести встречи с родителями учеников, объяснить ситуацию и скоординировать работу по организации занятия. Как пояснили «Призыву», в 16 школе место должно хватить. По проекту учреждение образования может принять почти 600 человек. Сейчас их в два раза меньше. Отдельный вопрос, насколько затянется переезд и когда отремонтируют школу с несчастливым №13. И он пока открыт в отличии от самого учебного заведения, на двери которого повесили замки.

Ранее «Призыв» сообщал о том, как принимают школы Владимирской области перед началом нового учебного года.

Полина Тарбеева

Фото и видео: gusadmin.ru