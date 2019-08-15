В селе Второво открылся обновленный Дом культуры

Дом культуры в селе Второво Камешковского района является участником федерального проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Проект направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров и повышение качества предоставляемых населению услуг.

В текущем году помимо ДК в селе Второво поддержку федерального центра получили дома культуры в селе Давыдово и посёлке имени Кирова Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района и Дом культуры в поселке Балакирево Александровского района. Общий объём финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжают участвовать в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На улучшение материально-технической базы и создание условий для расширения репертуара театрам выделено более 14 миллионов рублей.

Открытие обновленного Дома культуры во Второво стало ярким событием в жизни села.

В ДК, построенном более полувека назад, ранее не проводился капитальный ремонт. Благодаря участию в проекте «Культура малой родины» Дом культуры получил второе рождение. В здании отремонтировали фасад, кровлю и крыльцо, установили пандус, оборудовали санузел. Ремонтные работы завершены и внутри: в кабинете для занятий любительских объединений и в фойе, приобретена новая мебель. Преобразился и зрительный зал: в нем установили современные кресла, осталось смонтировать световое и звуковое оборудование и повесить занавес. К первому сентября Дом культуры будет полностью готов к работе. Сотрудники учреждения культуры уверены: охват земляков, вовлеченных в культурную жизнь села, значительно увеличится.

— У нас сейчас успешно работают вокальная, театральная и хореографическая студии, есть спортивное и волонтерское направления, — рассказала художественный руководитель Дома культуры села Второво Ирина Замогилина. – Сейчас мы по запросам жителей разрабатываем программы для новых любительских объединений. Их у нас будет четыре: кружок дошкольного развития, детский КВН, фитнес для молодежи, творческое объединение для старшего поколения. Соответственно у нас будет больше ярких и запоминающихся мероприятий. Конечно, ремонт Дома культуры для нашего населенного пункта – большое событие. Такие позитивные изменения вдохновляют и нас, и жителей. В современном, комфортном, благоустроенном Доме культуры хочется работать с двойной отдачей.

— Администрация Второвского сельского поселения и руководство Дома культуры успешно справились с поставленными задачами, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Все работы в Доме культуры проводились строго в соответствии с утвержденным графиком. Приятно видеть, что деятельность Дома культуры расширяется, появляются новые формы работы с населением, культурный досуг граждан становится интереснее и разнообразнее.

Елена Иванова

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