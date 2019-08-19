В проливной дождь зрители ушли за реку

Судя по количеству зрителей, основной праздник в субботу проходил за Клязьмой. Там было шумно, весело, мокро. На официальных площадках торжеств в честь 75-летия Владимирской области тоже было мокро. А людей — мало. Главное, погода и тут, и там одинаковая — дождь. Но в Загородном гостей рок-фестиваля «Владимирский тяжеловоз» он не спугнул. Пойму реки покрыло море зонтов и плащей. В центре города зонтов и плащей было в разы меньше. «Молодёжь отвязная, пофигисты, что с них взять!» — объяснят заклязьминский феномен культурные деятели Владимира. «Молодёжь у нас хорошая!» — отвечу банальной фразой на банальные претензии.

Я сам не раз стоял у сцены. Громко хлопал и кричал «Браво!». Вместе с родителями, чьи дети выступали на бесчисленных городских праздниках. Мы знали друг друга в лицо. Родители, я имею в виду. Поскольку составляли костяк публики. Иногда — подавляющее большинство. Уличные площадки, дневное время — не лучшие союзники артистов. Впрочем, папам и мамам, бабушкам и дедушкам важно другое — то чувство переживания, гордости и волнения, когда ведущий (как правило, тоже до слёз знакомый) объявляет название коллектива, где блистает талантом твоё юное дарование. И памятен комок, подступивший к горлу, когда это дарование спело соло или изобразило-таки падебаск — эффектное движение русского народного танца, с трудом удававшееся на репетиции. Но и чувство досады тоже было. За то, что мало зрителей. За то, что готовились-готовились, и вот — лишь пул родных и несколько зевак.

Не буду хлопать ушами по паркету, рыдая о бескультурье владимирцев, предпочитающих «классическое» искусство року. Это не так. На отчётных концертах народных коллективов и известных хоров — яблоку негде упасть. Только это не открытые площадки, а вполне себе традиционные залы, где есть сцена, зрительные ряды, хорошая подсветка и акустика. Там, правда, тоже много пап и мам, бабушек и дедушек, но хватает и обычных зрителей. А для рока как раз полезен свежий воздух. Это — его стихия. Его настроение, темп, нерв.

Может быть, дождь, как из ведра, не лучшая добавка року, но в субботу и она не повредила.

Просто всё это надо учитывать. Учитывать организаторам уличных действ, у которых зрители тянутся на сторону. Если бы «Владимирский тяжеловоз» попал в официальную карту празднования 75-летия Владимирской области, это был бы плюс чиновникам региональной культуры. Тонко уловили конъюнктуру. Возглавили творческий процесс. Поддержали талантливых владимирских рок-музыкантов. «Респект и уважуха!» — как пишут стареющие пользователи соцсетей. Днём родители счастливо внимали бы талантливым детям. В час, когда англичане пьют чай, закруглились бы «звёзды» владимирской эстрады. И настало бы время «тяжеловозов». Пусть за городом. Но с трансфертом.

Мы пошли своим путём. Более традиционным. С финальной «изюминкой» в виде группы «Корни». Над этим выбором не постебался только ленивый. И было бы смешно, если б не было так дорого — 477 тысяч рублей стоило выступление этого продукта «Фабрики звёзд». Нехило для основательно завядшего проекта. Тем более на фоне местного, бодрого и гремящего на центральных каналах «Рекорд Оркестра» (на заглавном фото), лабавшего за речкой известные хиты.

Каждому овощу своё время. Не зря растения, за которыми ухаживает человек, тоже отнесли к «культурам». Надо знать, когда их сажать, где и в каких условиях выращивать. Владимирская культура (просто культура, не растительная) — богата. Талантов много. И гораздо более интересных, чем многие залётные «чесальщики». Почему-то в минувшую субботу часть этих талантов — безо всякого злого умысла — составила, по факту, конкуренцию официальному празднику. А могла бы быть его украшением. Небольшой организационный просчёт, скажем так.

Да, и чтобы не упрекнули в местечковом патриотизме: я не против больших «звёзд». И действительно увидеть их здесь, во Владимире, — счастье. Но только если это действительно «звёзды», а не группа, при названии которой большинство морщат лбы: «Кто-кто?». Если нет возможностей повторить трюк с «Хором Турецкого» и прочими им под стать — что ж, значит, не судьба. А если можно заменить десяток «корней» кем-то одним стоящим — замечательно! Они — пусть на миг! — украсят нашу культурную поляну, тоже богатую и по-своему привлекательную. Настолько, что лишь один её уголок собрал четыре тысячи человек при сумерках, проливном дожде и столичных хедлайнерах, поющих в другом месте близ «Макдоналдса».

Николай Лившиц

Фото группы «Владимирский тяжеловоз» в «ВКонтакте»