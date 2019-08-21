В новом сквере на Чайковского забыли про туалеты и музыку

Во время финальной приемки работ по благоустройству сквера на улице Чайковского во Владимире всплыло, что туалетов в новом городском пространстве не предусмотрели. Как впрочем, и музыку авторства композитора Чайковского посетители из динамиков в сквере не услышат. Выяснилось, что управление ЖКХ забыло дать такое задание проектировщикам, а подрядчики по понятным причинам не стали проявлять инициативу. Ведь заплатят только за то, что учтено в смете.
Андрей Шохин, глава администрации Владимира:
- Правильно было подмечено, что пока не увидели музыкального сопровождения, которое должно быть в соответствие скверу.
- Наверняка сюда будут приходить и школьники. Хорошо бы была обучающая составляющая. Мы подумаем, как это быстро сделать. И исправим.
Подрядчик получит деньги по контракту только после завершения работ. Стоимость благоустройства — 35 миллионов рублей. На эти деньги выполнили планировку территории, сделали новые дорожки из плитки и стилизованные нотами заборчики. Поставят около 60 новых фонарей и 40 лавочек.
Много места в новом сквере на Чайковского отвели под газоны и клумбы.
В этом году из-за непогоды будущие цветники так и останутся островками темного грунта. Обещают посадить 17 деревьев и 250 кустарников. Подрядчику пришлось срубить ели и липы, чтобы проложить новые аллеи. Сквер пока смотрится пустынным. Но свободные площадки займут. На одной как раз поставят туалеты.
Андрей Шохин, глава администрации Владимира:
- Надо и на той и на этой территории поставить туалеты. Здесь же детишки будут заниматься.
- Если вы их не запроектировали, тогда ставьте биотуалеты. То, что проектировщики не досматривают каждый раз. Чтобы дети домой не бегали.
На свободном «пятачке» поставят торговый киоск с выпечкой и напитками. Он будет работать на прогулочной части сквера. На «активной» стороне, которая находится между жилыми домами поближе к остановке, будет детский городок. Большой корабль с горками, веревочными лестницами и спусками уже монтируют. Специально для удобства и безопасности детей сделают резиновое покрытие. Все работы завершатся на следующей неделе. Сквер торжественно откроют в День города, 31 августа.
Как «Призыв» писал ранее, еще одно место для отдыха появится в микрорайоне Коммунар. Там подрядчики достраивают спортивную и детскую площадки и мини-поле для игр с мячом.
Анна Тумановская
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