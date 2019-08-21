В новом сквере на Чайковского забыли про туалеты и музыку

Во время финальной приемки работ по благоустройству сквера на улице Чайковского во Владимире всплыло, что туалетов в новом городском пространстве не предусмотрели. Как впрочем, и музыку авторства композитора Чайковского посетители из динамиков в сквере не услышат. Выяснилось, что управление ЖКХ забыло дать такое задание проектировщикам, а подрядчики по понятным причинам не стали проявлять инициативу. Ведь заплатят только за то, что учтено в смете.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Правильно было подмечено, что пока не увидели музыкального сопровождения, которое должно быть в соответствие скверу.

Наверняка сюда будут приходить и школьники. Хорошо бы была обучающая составляющая. Мы подумаем, как это быстро сделать. И исправим.

Подрядчик получит деньги по контракту только после завершения работ. Стоимость благоустройства — 35 миллионов рублей. На эти деньги выполнили планировку территории, сделали новые дорожки из плитки и стилизованные нотами заборчики. Поставят около 60 новых фонарей и 40 лавочек.

Много места в новом сквере на Чайковского отвели под газоны и клумбы.

В этом году из-за непогоды будущие цветники так и останутся островками темного грунта. Обещают посадить 17 деревьев и 250 кустарников. Подрядчику пришлось срубить ели и липы, чтобы проложить новые аллеи. Сквер пока смотрится пустынным. Но свободные площадки займут. На одной как раз поставят туалеты.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Надо и на той и на этой территории поставить туалеты. Здесь же детишки будут заниматься.

Если вы их не запроектировали, тогда ставьте биотуалеты. То, что проектировщики не досматривают каждый раз. Чтобы дети домой не бегали.

На свободном «пятачке» поставят торговый киоск с выпечкой и напитками. Он будет работать на прогулочной части сквера. На «активной» стороне, которая находится между жилыми домами поближе к остановке, будет детский городок. Большой корабль с горками, веревочными лестницами и спусками уже монтируют. Специально для удобства и безопасности детей сделают резиновое покрытие. Все работы завершатся на следующей неделе. Сквер торжественно откроют в День города, 31 августа.

Как «Призыв» писал ранее, еще одно место для отдыха появится в микрорайоне Коммунар. Там подрядчики достраивают спортивную и детскую площадки и мини-поле для игр с мячом.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»