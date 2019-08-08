В Москве не нашли сцену для владимирской «Анны Карениной»

Во Владимирском театре драмы после летних каникул состоялся сбор труппы. На нем были озвучены конкретные планы на предстоящий 171-й театральный сезон. Владимирская труппа замахнулась на восемь премьерных спектаклей, несколько больших гастролей и участие в десятке фестивалей. Причем жюри международного театрального форума «Золотой витязь» в полном составе прибудет во Владимир, чтобы оценить наши спектакли «Анна Каренина» и «Тайна старого дома». Как прокомментировал директор театра Борис Гунин: «Это связано с тем, что «Витязь» не может найти подходящую сцену для показа «Анны Карениной».

Зато сцена владимирской драмы отлично подходит для театральных экспериментов. И ее техническое переоснащение продолжается. «Буквально на днях завершается первый этап работ по световому переоборудованию театра, — рассказала директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. – Это огромный комплекс технических работ, который даст театру совершенно новые постановочные возможности».

Новый театральный сезон откроется премьерой «Исповедь тенора».

Как писал «Призыв» ранее, 171-й театральный сезон откроется 19 сентября премьерой «Исповедь тенора». Рассказы Василия Шукшина в постановке Владимира Кузнецова будут сыграны 26 октября в необычном формате – со зрителями на сцене. 22 ноября состоится премьера «Маскарада» российского актера и режиссера Вадима Данцигера. 21 декабря – новогоднее представление для детей по всеми любимой сказке «Питер Пен». 30 января дуэтный спектакль с участием польской актрисы Камилы Каминска и нашей Ариадны Брунер «Обмануть дьявола» будет поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым по мотивам булгаковского романа «Мастер и Маргарита». 5 марта в его же постановке зрители увидят «Блокадную книгу» по произведениям Даниила Гранина. 27 марта, в Международный день театра, пройдет традиционный Капустник. 30 апреля ожидается моноспектакль «Айсидора Дункан», который сыграет Валерия Емельянова. 5 июня 2020 года театральный сезон завершится мюзиклом «Собака на сене» режиссера Екатерины Гранитовой.

Ближайшее важное событие, в котором примет участие владимирская труппа, — это 75-летие области. 16 августа в театре пройдет торжественное собрание и праздничный концерт с участием владимирских артистов, посвященные этому событию. Кроме того, 17 августа в 18.30 на Георгиевской улице театр организует поэтические чтения по произведениям Алексея Фатьянова.

Сразу после открытия нового театрального сезона владимирские артисты отправятся на гастроли.

С 23 по 30 сентября на сцене Крымского русского драматического театра в Симферополе они сыграют 10 (!) спектаклей: «Андрей Боголюбский», «Молодая гвардия», «Гамлет», «Новый год forever», «Моя профессия – синьор из общества», «Дайте руку! Вот грудная клетка», «Сны Гамлета», «Руки, которые не нужны», «Тайна старого дома» и для детей легендарный «Фунтик». С 11 по 18 мая 2020 года владимирцам предстоят гастроли во Владикавказе на сцене драматического театра им. Вахтангова. Там покажут постановки «Андрей Боголюбский», «Молодая гвардия», «Король Лир», «Новый год forever», «Пять вечеров», «Тайна старого дома» и «За любовь благодарю».

«Что мне у вас очень нравится, — призналась Алиса Бирюкова,– так это то, что в вашем гастрольном графике чередуются разные иностранные города и Лакинск, Собинка… Это то, что должен делать областной академический театр. Я знаю муниципальные образования, куда вы регулярно выезжаете. Это большая серьезная работа. И за эту работу вам низкий поклон и большое спасибо! И за все новые инициативы, которые у вас появляются! Вы так хорошо начали обживать это театральное пространство вокруг памятника провинциальному актеру поэтическими чтениями, когда театр выходит в город. Ведь изначально это здание театра было спроектировано таким образом, чтобы театральное пространство сквозь большие видовые окна распространялось и дальше в город, в самый центр Владимира. И свою театральную миссию вы несете сегодня с достоинством и успехом, что подтверждается полными залами и легионами ваших зрителей».

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы