В ДТП под Новороссийском пострадали жители Коврова

Среди пострадавших в страшной аварии, случившейся в Краснодарском крае, есть жители Владимирское области. Как уточнили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС России, в упавшем с обрыва туристическом автобусе ехали четверо жителей Коврова. Все они получили травмы средней степени тяжести.

Ковровчане получили травмы средней степени тяжести.

ДТП с автобусом и легковушкой произошло накануне вечером на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По данным ГИБДД, в результате столкновения автомобиля «Volkswagen Touareg» и автобуса «Hyundai» оба транспортных средства упали в обрыв. Погибли трое пассажиров легкового автомобиля: женщина и двое несовершеннолетних детей.

В больнице Новороссийска остаются 40 пострадавших, четверо человек переведены на лечение в Краснодар, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Краснодарского края.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Известно, что пассажирский автобус возвращался в Анапу с экскурсии.

Ранее «Призыв» сообщал о еще одном страшном ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла 4 августа в Селивановском районе. Водитель легковушки скончался на месте происшествия. Шесть пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Ольга Ефремова

Фото Артема Виноградова/ТАСС