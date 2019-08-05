В Доме культуры поселка Балакирево идет масштабный ремонт

Дом культуры «Юность» поселка Балакирево является участником федерального проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой родины». Партийный проект направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров и повышение качества предоставляемых населению услуг.

В текущем году помимо ДК в поселке Балакирево поддержку федерального центра получили дома культуры в селах Второво и Давыдово, посёлке им. Кирова Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объём финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжают участвовать в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На улучшение материально-технической базы и создание условий для расширения репертуара театрам выделено более 14 миллионов рублей.

Для контроля за реализацией проекта во Владимирской области создан партийный общественный совет. Его возглавляет депутат Законодательного Собрания региона Лариса Гаврилова. Очередная рабочая встреча в рамках реализации проекта «Культура малой родины» прошла в Доме культуры поселка Балакирево Александровского района. В ней приняли участие члены партийного общественного совета, руководство ДК, представители областного департамента культуры и администрации поселка.

Сейчас в Доме культуры поселка Балакирево идут масштабные работы.

На первом этаже ремонтируют фойе и зрительный зал. На втором этаже в дискозале рабочие устанавливают сцену, выравнивают потолки и стены, готовятся к укладке плитки на пол. Запланирован ремонт главного лестничного прохода между первым и вторым этажами. Закуплено световое и звуковое оборудование, будут полностью заменены кресла в зрительном зале. После ремонтных работ можно будет приступать к монтажу мебели и техники.

— Участие в партийном проекте «Культура малой родины» — для всех нас огромная радость и большая помощь, — говорит директор ДК «Юность» Ольга Зыкунова. — О таком масштабном обновлении мы могли только мечтать. Мы планируем внедрить новые формы работы с населением и увеличить охват детей и взрослых, которые будут заниматься в наших творческих объединениях. В красивом, современном, хорошо оборудованном Доме культуры хочется трудиться с двойной отдачей, постоянно придумывать что-то интересное, развиваться на благо жителей нашего поселка.

— Администрация поселка Балакирево и руководство Дома культуры «Юность» успешно справляется с поставленными задачами, — отметила в ходе рабочей встречи председатель общественного совета, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Все работы в ДК ведутся строго в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Торжественное открытие обновленного учреждения культуры планируется провести этой осенью.

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