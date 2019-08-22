В День города объявили сухой закон

Продажу алкоголя в День города, который пройдет в этом году 31 августа, ограничат. Сухой закон коснется всех магазинов в центре Владимира. В черте массовых гуляний окажутся торговые точки на Большой Московской, Дворянской, Гагарина, Девической, Ильича, Княгининской, Летне-Перевозинской, Никитской, 1-й Никольской, 2-й Никольской и на Октябрьском проспекте (от улицы Дворянской до пересечения с улицей Дзержинского. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

В центре Владимира 31 августа объявлен сухой закон.

Купить спиртное можно будет только в кафе и ресторанах, сообщает сайт мэрии. И то при одном условии — если распивать гости будут в помещении общепита.

Основную программу торжеств глава администрации города Андрей Шохин озвучит уже сегодня. Что ждет гостей Дня города, читайте на «Призыве» чуть позже.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»