В День города объявили сухой закон

Продажу алкоголя в День города, который пройдет в этом году 31 августа, ограничат. Сухой закон коснется всех магазинов в центре Владимира. В черте массовых гуляний окажутся торговые точки на Большой Московской, Дворянской, Гагарина, Девической, Ильича, Княгининской, Летне-Перевозинской, Никитской, 1-й Никольской, 2-й Никольской и на Октябрьском проспекте (от улицы Дворянской до пересечения с улицей Дзержинского. Соответствующее постановление выпустила администрация города.
В центре Владимира 31 августа объявлен сухой закон.
Купить спиртное можно будет только в кафе и ресторанах, сообщает сайт мэрии. И то при одном условии — если распивать гости будут в помещении общепита.
Основную программу торжеств глава администрации города Андрей Шохин озвучит уже сегодня. Что ждет гостей Дня города, читайте на «Призыве» чуть позже.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
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