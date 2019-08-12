В действиях Администрации Владимирской области установлено нарушение норм Федерального закона «О защите конкуренции»

В действиях Администрации Владимирской области Комиссией Владимирского УФАС России установлены нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона ФЗ «О защите конкуренции».

Владимирское УФАС России по итогам рассмотрения материалов, поступивших из Счетной палаты Владимирской области, возбудило дело в отношении Администрации Владимирской области по признакам нарушения части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» .

Частью 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренци» установлены действия, которые запрещаются при проведении торгов, запросе котировок, запросе предложений в силу того, что они могут привести к ограничению, недопущению или устранению конкуренции.

Владимирским УФАС России установлено, что в 2018 году Администрацией Владимирской области было проведено 6 электронных аукционов на размещение социально значимой информации в СМИ региона, по итогам которых были заключены государственные контракты. Установлено, что лицом, выигравшим все 6 электронных аукционов является ООО «Телерадиокомпания «Губерния 33».

Комиссией Владимирского УФАС России при рассмотрении данного дела установлено, что Администрация Владимирской области в качестве Заказчика заключала указанные контракты с ООО «Телерадиокомпания «Губерния 33» на условиях, отличных от аукционной документации, содержащих требования к исполнителю по контракту значительно ниже требований аукционных документаций.

Кроме того, Владимирское УФАС России отметило, что Администрация Владимирской области как Заказчик подписывала Акты приёма оказанных услуг при их фактическом выполнении в меньшем объеме требований контрактов и документаций.

Дополнительно Владимирское УФАС России указывает на формирование аукционных документаций на условиях, которым отвечал исключительной один хозяйствующий на рынке СМИ субъект – ООО «Телерадиокомпания «Губерния 33», а именно: наличие СМИ, наличии лицензии вещателя ТВ (с территорией вещания – Владимирская область), наличие лицензии радиовещателя (с территорией вещания – г. Владимир + 25км).

Учитывая вышеизложенное, а также поступившие в материалы дела признания Администрации Владимирской области, Комиссия Владимирского УФАС России признала факт наличия нарушения требований части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции» в действиях Администрации Владимирской области.