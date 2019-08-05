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Узнайте место во Владимире по старому фото

Как изменился город за 60 лет

«Прага и Париж — они как-то неизменны, особенно в центре, — делилась своими впечатлениями на творческой встрече во Владимире в 2018 году известная писательница Дина Рубина. — Взять, например, квартал Моро в Париже, ничего с ним не случилось, мне кажется, за последние 200 лет. А во Владимире я была последний раз где-то в году 2003-м. И поражена, что сейчас это совсем другой город». А представляете, как изменилась столица Владимирской области за 30, 40, 50, 60 лет? Посмотрите на старые фотографии города и попробуйте угадать место, где они были сделаны.

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Фото: vk.com/backtothepastt

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