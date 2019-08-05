Узнайте место во Владимире по старому фото

«Прага и Париж — они как-то неизменны, особенно в центре, — делилась своими впечатлениями на творческой встрече во Владимире в 2018 году известная писательница Дина Рубина. — Взять, например, квартал Моро в Париже, ничего с ним не случилось, мне кажется, за последние 200 лет. А во Владимире я была последний раз где-то в году 2003-м. И поражена, что сейчас это совсем другой город». А представляете, как изменилась столица Владимирской области за 30, 40, 50, 60 лет? Посмотрите на старые фотографии города и попробуйте угадать место, где они были сделаны.

Где в 1987 году в городе стояла гостиница «Клязьма»? В Загородном районе На улице Добросельской Такой гостиницы во Владимире не было. Фото сделано в городе Коврове Правильно! Неправильно! - Цеха какого завода попали на фото 1982 года? «Электроприбора» «Автоприбора» «Точмаша» Правильно! Неправильно! - Витрины какого магазина запечатлены на фото 1978 года? Центральный универмаг «Океан» на Усти-на-Лабе Добросельский универмаг Правильно! Неправильно! - На митинге в честь закладки первого блока какого учреждения было сделано фото в 1979 году? Дворца пионеров Больницы скорой помощи Политехнического института Правильно! Неправильно! - Какой храм попал на фото 1990 года? Немецкая кирха Католический храм Церковь Михаила Архангела Правильно! Неправильно! - У какой церкви располагалась заправка в 1940-е годы? Никитской Вознесенской Николо-Галейской Правильно! Неправильно! - В каком владимирском парке проходят проводы русской зимы в 1960 году? «Дружба» Загородный Имени 850-летия города Правильно! Неправильно! - Строительство какой улицы идет на фотографии 1966 года? 1-й Пионерской Почаевской Северной Правильно! Неправильно! - Торец какого здания красуется на фото 1972 года? Банка на площади Свободы (ныне Соборной) Реального училища на Студеной горе Исторического музея Правильно! Неправильно! - Что находилось в этом здании на Октябрьском проспекте в 1967 году? Строительный техникум Книжная типография Политпросвет Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Узнайте место Владимира по старому фото Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: vk.com/backtothepastt