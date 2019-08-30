Уволилась часть сотрудников Центрального парка Владимира

Главный городской парк Владимира рискует потерять часть сотрудников. И это накануне Дня города! По информации «Призыва», полученной из собственных источников, сразу несколько человек написали заявления об увольнении. Эти заявления уже подписаны. Таким образом, следующая неделя для сотрудников, решивших уволиться, будет последней. Не исключено, что они последовали примеру своего директора Олега Кузьменко. У него последний рабочий день — сегодня.

Нам удалось связаться с пока ещё руководителем Центрального парка Олегом Кузьменко по телефону. Он был не слишком разговорчив, но информацию о своём уходе подтвердил.

— Я действительно ухожу, но разговаривать на эту тему не хочется, — сказал он. — Что касается праздника, то он обязательно будет. День города пройдет в плановом режиме, всё будет работать.

Олег Кузьменко не раскрыл причины принятого им решения об увольнении и всё больше пытался отшучиваться. Однако нам удалось узнать, что вместе с руководителем парк планируют покинуть и ряд сотрудников. Коллектив парка насчитывает около 50 человек (вместе с людьми, работающими в парке «Добросельский»). Точного количества увольняемых назвать невозможно — официальных данных нет. Но речь идёт о значительной части работников.

По нашей информации, директор с коллективом ладил, и, возможно, его коллеги своими заявлениями попытались как-то повлиять на ситуацию. Если так — цель не достигнута. Смена руководства произойдёт, а демарш сотрудников общественного резонанса не получил. В пресс-службе администрации города Владимира о кадровых делах в муниципальном парке говорят скупо. Подтвердили увольнение директора. «А по остальным сотрудникам мы ничего не комментируем», — ответили «Призыву».

О мотивах ухода руководителя парка можно только гадать. В городе циркулировала информация о конфликте интересов между администрацией учреждения и частной компанией, установившей в парке карусели и батуты. Одним из проявлений этих разногласий стала реакция на происшествие недельной давности. 22 августа в 22.54, по сообщению регионального управления МЧС, в «восьмисотке» загорелся батут. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем. Директора парка об этом происшествии якобы даже не поставили в известность.

Однако это лишь одна из версий происходящего. Мы попытались выйти на контакт с сотрудниками учреждения, но люди пока не готовы давать комментарии. Известно, что минорные настроения охватили только тех, кто трудится в Центральном парке. У работников «Добросельского», который является его подразделением, — всё спокойно.

— У нас все работают. Как шло, так и идет. За Центральный парк ничего не могу сказать, — пояснил нам сотрудник парка «Добросельский» по телефону.

Завтра, в День города, праздничные мероприятия назначены на обеих площадка. Программа и там, и тут стартует в полдень. Ранее «Призыв» сообщал, какие ещё площадки в субботу примут жителей и гостей Владимира.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»