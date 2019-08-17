Утвердили схему платного автобана через Владимирскую область

Во Владимирской области создана рабочая группа для обсуждения предварительной схемы прохождения платной автомагистрали Москва — Казань. Это будет совершенно новая дорога, которая станет дублером существующей федеральной трассы М-7 «Волга». Ее протяженность составит 729 км. Средняя скорость движения — 150 километров в час. Приблизительная стоимость проекта – около 540 миллиардов рублей. Из федерального бюджета планируется выделить чуть более 323 миллиардов, остальное – частные инвестиции.

Построить трассу планируется к 2025 году.

— Через Владимирскую область пройдёт 213 км трассы. Должно быть четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Предполагается три транспортные развязки. По предварительному варианту дорога будет пересекать 22 магистральные коммуникации, газопроводы, водопроводы. Также планируется строительство порядка 80 искусственных сооружений. За счёт того, что трасса будет платной, а скорость движения транспорта – высокой, время в пути от Москвы до Владимира должно сократиться с 5 до 2 часов, – сообщил начальник отдела сопровождения разработки документации по планировке территории государственной компании «Автодор» Рушан Биктимиров.



Разработчики пока обещают учесть мнение жителей окрестных сел и деревень. Это будет выполнить нелегко, поскольку многие владимирцы против той схемы, которая принята сегодня. Как «Призыв» писал ранее, автобан пройдет по пойме реки Клязьмы, затронув многие населенные пункты в районе Улыбышево.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»