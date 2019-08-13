Успенский пост: история, традиции, ограничения

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Даты и значение
14 августа, ровно через месяц после Петрова поста, начинается осенний пост – Успенский. Он длится всего две недели, причем даты его начала и конца строго фиксированы — с 14 по 27 августа. Успенский пост предназначен подготовить православных христиан к двум важным праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. По своей строгости он приближается к Великому посту. Это период сурового воздержания от мирских утех и оптимальное время для того, чтобы ограничить себя в гастрономическом рационе.
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История и причины
Успенский пост известен с самых первых веков христианства. О нем можно прочитать в послании римского папы Льва Великого от 450 года: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний». Окончательно Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе во главе с патриархом Лукой в 1166 году. Именно тогда были определены даты начала и окончания Успенского поста, а также его длительность.
Святой Симеон Солунский в XV веке так объяснил причину его появления: «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».
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Особенности питания
Успенский, как и любой другой религиозный пост, предполагает определённые ограничения в питании. В этот период необходимо превзойти себя и обуздать свои гастрономические слабости, которые являются греховным искушением. Во время Успенского поста рекомендуется отказаться от употребления мяса, молочных продуктов, яиц, сладкой выпечки. 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается съесть рыбу. А вот на Медовый (14 августа) и Яблочный Спас никаких снисхождений и поблажек относительно развлечений и гастрономии для верующих не предполагается.
Несмотря на такую строгость, поститься в этот период достаточно легко, ведь это время сбора урожая. И выбор продуктов, которые помогут сделать рацион вкусным, питательным, витаминным, но при этом скромным, достаточно широкий. Обилие овощей и зелени даёт возможность питаться правильно и недорого.
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Календарь питания по дням
Примечание: сухоядение – это потребление холодных и термически необработанных продуктов, к которым относятся: хлеб, сухофрукты, овощи в сыром виде, вода.
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Запреты и ограничения
Главная цель любого поста – это возможность для каждого верующего человека вспомнить о духовном росте и о путях его достижения. Поэтому, кроме ограничений пищевого рациона, в Успенский пост существуют запреты на определённые мирские развлечения и церковные обряды. В этот период в церкви не венчают и не совершают обряд крещения новорождённых. При этом роспись в загсе без последующего застольного торжества не воспрещается. Бурное веселье с песнями и плясками в пост не рекомендуется и не приветствуется церковью.
Успенский пост установлен для того, чтобы каждый верующий человек попытался усмирить себя в гневе, злости и ненависти, простить врагам причинённую обиду, а также имел возможность совершать добрые дела во благо других. Это период ограничения, смирения и борьбы с собственными желаниями и прихотями. Проявляя силу воли в противостоянии с искушениями извне, каждый верующий обретает возможность с честью встретить праздник Успение Пресвятой Богородицы и хоть чуточку стать ближе к Богу в духовном смысле.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: berezkihram.org
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