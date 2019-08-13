Успенский пост: история, традиции, ограничения

Успенский пост известен с самых первых веков христианства. О нем можно прочитать в послании римского папы Льва Великого от 450 года: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний». Окончательно Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе во главе с патриархом Лукой в 1166 году. Именно тогда были определены даты начала и окончания Успенского поста, а также его длительность.

Святой Симеон Солунский в XV веке так объяснил причину его появления: «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».