Участковый может стать генералом. Если подучится

Во Владимире — более сотни участковых уполномоченных полиции. Анискиных, тем не менее, — дефицит. Есть вакансии. В чём особенность этой профессии, что надо сделать, чтобы влиться в ряды службы, и может ли участковый дослужиться до генеральской должности, «Призыву» рассказал Алексей Базулкин, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России по г.Владимиру.

Куда обращаться жителям, если в доме орудуют хулиганы и что делать, если участкового нет?

В данном случае лучше звонить в полицию, в дежурную часть. Сейчас телефоны есть практически у каждого, поэтому необходимо набрать «02» либо «112» и вызывать полицию. На место должен приехать оперативный наряд, зафиксировать факт правонарушения и привлечь хулигана к ответственности. С жалобой можно обратиться и к участковому по телефону, потом рассказать подробности при встрече.

Вся информация об уполномоченных участковых полиции есть на сайте УМВД в разделе «ваш участковый». Тут адреса и контакты, часы приёма участкового. Если по какой-то причине эта должность вакантна (например, сотрудники находятся в длительных командировках или вышли на пенсию), на сайте есть информация, куда обратиться гражданину с данного участка. Как правило, это телефон круглосуточной дежурной части.

— У меня три номера телефона, и все они выложены в Интернете. И мне бывает и ночью и рано утром звонят граждане. И в любом случае принимаем сообщения, реагируем, — подчёркивает Алексей Базулкин.

Что входит в обязанности участкового?

На сегодняшний день более сотни владимирских участковых следят за порядком в нашем городе. В среднем на каждого прикреплено 3,5 – 4 тысячи человек. По ведомственному приказу основная обязанность участкового – ежедневно осуществлять обход административного участка и встречаться с гражданами по вопросу обеспечения их безопасности, пресечения правонарушения, профилактика преступлений. Частенько бывает, что от магазинных краж страдают продавцы. В таких случаях они должны обратиться к руководителю торговой точки, чтобы тот использовал меры защиты: установил камеры видеонаблюдения, принял в штат сторожа.

Многие подлежат профилактическому учёту: ранее судимые, употребляющие алкоголь, наркотики, совершающие преступления на почве семейно-бытовых конфликтов. Все они также находятся под пристальным вниманием участкового. И со всеми гражданами участковый проводит профилактическую беседу с целью предупредить последующее совершения преступлений.

— Главная функция участковых – это общение с людьми. От кого-то он принимает заявление, объяснительные, кого-то привлекает к ответственности. Мы следим за соблюдением Российского законодательства, — говорит начальник отдела участковых уполномоченных полиции.

Как участковый может помочь семьям, где есть алко- и наркозависимый. Принимаются ли меры после жалобы родственников?

Таких лиц ставят на профилактический учёт. В том числе родителей, которые должным образом не занимаются своими детьми. Семьи, где страдают несовершеннолетние, первые в очереди на учёт. Алкоголиков и наркоманов надо лечить, уверены в полиции, после приводов и задержаний они, как правило, не меняются. Сейчас в области много ребцентров, где с такими людьми занимаются вплотную. Руководители благотворительных организаций размещают свои контакты и буклеты в участковых пунктах.

В экстренных случаях, напоминают участковые, нужно звонить в дежурную часть (02, 112), чтобы пресечь правонарушение, например, побои. А потом пострадавшие уже могут обратиться за помощью к своему участковому, чтобы тот на приёме дал консультацию, рассказал надо ли принимать меры административного либо уголовного законодательства. Какое заявление написать, чтобы привлечь обидчика к ответственности? Подскажет именно участковый.

Есть ли дефицит кадров и насколько опасна работа участкового?

На сегодняшний день есть участки, которые являются вакантными. По ним в данный момент идет подбор кадрового состава. Полагаем, что такая ситуация не только во Владимирской области. Работа участковых — одна из самых сложных в полиции по должностным обязанностям, говорит Алексей Базулкин. А именно — большая нагрузка при ненормированных рабочих буднях. А ещё эта профессия опасная. Ведь бывает так, что участковый остаётся «один в поле воин», когда работает на своем административном участке.

К совместной деятельности он, конечно, может привлекать сотрудников ППС, добровольные дружины. Но в определённых обстоятельствах полицейский может оказаться один. И здесь он должен действовать грамотно, чтобы пресечь правонарушения и обеспечить безопасность в том числе и себе, говорят в городском УМВД. Нередки случаи, когда сотрудников полиции оскорбляют, где-то применят насилие. В таких случаях собираются материалы дела, затем они передаются в Следственный комитет, и людей привлекают к ответственности за преступления против правоохранителей.

Имеет ли право участковый в случае опасности защитить себя? Имеет. На службу каждый сотрудник полиции заступает с табельным оружием, наручниками и резиновой дубинкой. Всё это он носит с собой в соответствии с законом о полиции. И при необходимости всё это он может применить на деле. Жизнь и здоровье участковых застрахованы. И если что-то случится, то будет выплачена компенсация.

— У нас был случай: сотрудник полиции погнался за правонарушителем. Не догнал, но во время преследования повредил серьёзно ногу. Длительное время находился на оплачиваемом больничном. Как полагается, — отмечает Алексей Базулкин.

Где учат на участковых и выгодная ли это профессия?

— У нас образ участкового был связан с образом киногероя Анискина. Глядя на него, было видно, что у человека большой жизненный опыт и практика , — говорит Алексей Базулкин.

Сейчас в ряды участковых попасть не так сложно, как было раньше. Было бы желание, физическое и психическое здоровье. Каждого сотрудника, который впервые приходит работать в МВД, как правило, ставят на должность участкового уполномоченного полиции. Его сразу же направляют в учебный центр для первоначальной подготовки. Во Владимире это учебное заведение находится в Юрьевце. За высшим образованием будущим полицейским советуют ехать в Москву, Рязань, Нижний Новгород. Но «вышка» не обязательна.

— Стараемся принимать сотрудников, уже прошедших службу в армии. Что касается образования, то участковым может стать и кандидат со средним образованием. На результат работы, в первую очередь, влияют профессиональные и человеческие качества. Для генеральской должности в любом случае потребуется высшее юридическое образование. И даже участковый может занять эту должность, пройдя карьерную лестницу. Многие руководители областных аппаратов начинали свой путь с участковых либо сотрудников уголовного розыска, с первой ступени, — говорят в УМВД.

Что касается заработной платы, сейчас во Владимирской области участковые получают больше 30 тысяч рублей. А дальше всё будет зависеть от выслуги лет, доплата идёт за звания. Бывает, что приходится совмещать должности. За это тоже идёт прибавка к зарплате.

Женщина – участковый. Есть ли поблажки?

Конечно, в такой профессии лучше работать мужчине, говорят в полиции. Должна быть определённая физическая и моральная подготовка. Но женщины-участковые работают также наравне с мужчинами. Например, в полиции Ленинского района из 30 человек, одна четверть – это женский состав. Но на сложные «объекты» слабый пол стараются всё-таки не отправлять, признаются в УМВД, и в ночное время их тоже не погонят на работу.

Какие меры по привлечению сотрудников в сельской местности? Как там с

кадрами?

Чем работа сельского участкового отличается от городского? Там другая специфика, отвечают в полиции. От жителей Владимира идёт вал сообщений каждый день. В деревнях и сёлах такого аврала нет. Объем документооборота меньше. А ещё сельскому участковому проще будет получить жильё при поддержке местной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал о жалобе сотрудника магазина на дебоширство жильцов многоквартирного дома. Предприниматели с проспекта Ленина ждут защиты участковых.

Беседу вела Татьяна Данилова



Фото «Призыв»

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