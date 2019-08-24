Церковь отказалась от доли в музейных сборах

Православная церковь не претендует на прибыль, которую ВСМЗ хочет получить от бизнесменов, использующих изображения музейных объектов. Духовенство останется в стороне от конфликта музея и коммерсантов,сообщил митрополит Тихон. Если стороны придут к единому мнению, и ВСМЗ начнет получать деньги за использование на торговой продукции своих объектов, например, Успенского собора, епархия свою долю не потребует.

Митрополит с пониманием отнёсся к действиям музея, которому приходится «самовыживать».

— Ничего мы от этого получать не можем. Раз это передано музею, музей собственник, он сам принимает эти решения. За музеем должна следить не церковь, а Минкульт – можно это делать или нельзя. Если по-человечески рассуждать, музей должен за свои средства что-то ремонтировать, содержать, восстанавливать. И если бы это было распределено по бюджету, то музей бы не нуждался в этих деньгах. А там и зарплату надо платить, и другие расходы есть. Музей как может, так и зарабатывает. И реставрирует наши общие национальные святыни, — подчеркнул митрополит Тихон.

Ранее «Призыв» сообщал, что на защиту сувенирного бизнеса в споре с ВСМЗ встанут областные чиновники. Руководство музея, департамент предпринимательства, а также бизнес омбудсмен до 1 октября будут принимать предложения коммерсантов по корректировке прейскуранта музея.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»