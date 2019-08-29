Центр Владимира закроют в День города

Центр Владимира в День города перекроют для всех видов транспорта. 31 августа с 9.00 до 23.30 пешеходными станут улицы Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская от Студеной горы до площади Фрунзе. Транспорт пустят в объезд по Студеной горе, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского и Усти-на-Лабе.

Общественный транспорт и автомобили пустят в объезд.

На этот же период будет измен ряд маршрутов общественного транспорта. Это коснется автобусов и троллейбусов, обычно следующих через центр. Подробная схема измененных маршрутов опубликована на сайте мэрии. Остальные останутся без изменений.

День города Владимира будет проходить в эти выходные. Основные мероприятия состоятся в субботу, 31 августа. Будут задействованы 10 площадок. Подробную афишу Дня города читайте в нашем материале.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»