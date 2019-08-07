Центнер сыра с плесенью раздавили трактором

Более 130 килограммов элитного сыра, в основном это сыр с плесенью, изъяли и уничтожили во Владимирской области. Запрещенную к ввозу в Россию продукцию обнаружили на городском рынке Александрова. Санционку нашли инспекторы регионального управления Россельхознадзора в ходе рейда. Проверка проходила совместно с транспортной прокуратурой.

Санкционные продукты нашли в Александрове.

У индивидуального предпринимателя нашли 12 сортов сыра. Среди них – сыры «DORBLU WHEEL», «DORBLU GRAND NORD», «Montagnolo», «Bavaria Blu», «Rougette», «Cambozola» производства Германия; сыр «Chevrano Matured», «SIMONGE» производства Голландия; сыр «Žalgiris» производства Литвы; «La Polle Brie Classic» производства Польши; «BRIE MA CREMIERE»; «Rambol Saumon» производства Франции. Вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на Марьинском полигоне Камешковского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что под пресс пошли сразу два центнера санкционных продуктов. Трактором раздавили сыры, яблоки и сливы.

Ольга Ефремова

Фото: inforu.news