Трубы у лицея № 14 закопают под землю

Накануне учебного года около лицея № 14 на улице Герцена во Владимире начались ремонтные работы на теплосетях. Владимирский филиал «Т Плюс» планирует переложить 450 метров трубопровода. Большая его часть проходит над землей. Все коммуникации уберут под землю. Общая стоимость работ составит 9,4 миллионов рублей.

— На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, не более чем на 1 день. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории, — сообщил пресс-секретарь компании Дмитрий Лопатин.



Энергетики в августе завершили работы на четырех объектах. Реконструкция теплосетей проводилась на улицах Доватора, Соколова-Соколенка, Большой Нижегородской и проспекте Ленина. В общей сложности было модернизировано 3,1 километра разводящего трубопровода. Стоимость работ по четырем проектам составила 38 миллионов рублей.

На ремонт и замену теплосетей потратят 935 миллионов рублей.

В ходе ремонтной кампании случаются порывы трубопроводов. Если жители заметили потоки горячей воды, открытые люки и незагороженные разрытия, то стоит сообщить об этом в дежурную часть компании «Т Плюс». Телефон работает круглосуточно – 53-22-20.

Как писал «Призыв» ранее, завершается подготовка жилого фонда к отопительному сезону. Работы выполнены на 70%. Тепло включат в первых числах октября.

Анна Тумановская

Фото «Т Плюс»