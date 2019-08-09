Три грузовика и скорая столкнулись на Южном объезде

Сегодня утром на 194-ом километре федеральной трассы в Судогодском районе (Южный обход) произошли подряд две аварии. По предварительным данным, водитель грузового «ГАЗа» не справился с управлением и врезался в попутную фуру «Scania». ДТП уже оформляли инспектора ГИБДД, когда еще один грузовой автомобиль марки «Mercedes» по касательной задел фуру «Scania» и машину скорой помощи.

Как сообщают в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород», движение на трассе в сторону Москвы было затруднено.

На непродолжительное время поток транспорта останавливали. Разбившиеся машины растаскивали, груз переносили на обочину. Одна из фур везла бытовую технику. Коробки с холодильниками после столкновения вывалились из кузова.

В результате ДТП никто из водителей серьезно не пострадал. ГИБДД проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как писал «Призыв» ранее, две аварии подряд произошли на федеральной трассе в сторону Боголюбово. И Лихач на «Ford» влетел в «пятерку», потом протаранил отбойник и вылетел на обочину. От ударов у легковушки вылетел двигатель. Вторая авария произошла следом на встречной полосе.

Анна Тумановская