Требование отменить музейные сборы подписали более 70 человек

Производители и торговцы сувенирами, гиды-частники, издатели и художники выступили против решения Владимиро-Суздальского музея-заповедника взимать плату за тиражирование изображений объектов, находящихся в управлении ВСМЗ. Предприниматели направили в адрес руководства музея открытое письмо. Они считают, что требовать деньги за изображение на сувенирах памятников ЮНЕСКО незаконно. Под обращением на имя гендиректора музея Светланы Мельниковой подписались более 70 человек.

«Город Владимир и город Суздаль, на территории которых расположены знаменитые памятники средневековой архитектуры не являются территорией ВСМЗ. К счастью. Взимание платы за рисование художником и фотографирование фотографом общедоступных зданий, являющихся народным достоянием, противоречит также многим статьям Гражданского Кодекса РФ. Например, статье 28 Закона РФ «об авторском праве и смежных правах». Поэтому и юридической практики во взимании платы за изображения общедоступных зданий, являющихся народным достоянием, не существует. Ни одно здание, составляющее гордость и славу Владимира, не огорожено, их можно увидеть с любой точки. Музей-заповедник не является ни строителем этих зданий, ни их наследником, ни иным лицом, имеющим исключительное право собственности на изображения памятников средневекового зодчества» — говорится в письме.

Аргументируя введение платы, руководство ВСМЗ в своё время сослалось на имевшие место судебные прецеденты по подобным спорам. Однако авторы письма утверждают, что судебной практики, подтверждающей правоту музея, попросту не существует. Ссылки на музейные объекты в Санкт-Петербурге и Ярославле, по которым велись тяжбы, «не соответствуют истине». То есть они были, но решались в пользу предпринимателей.

«Ответы на наши запросы в Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник и Государственный музей Эрмитаж, а также протоколы судебных решений по подобным прецедентам мы готовы предъявить. Судебная практика по таким делам существует. И дела решаются не в пользу музеев», — заявляют авторы письма.

Представители малого бизнеса предлагают музею отказаться от требования денег за логотипы, рисунки и фотографии зданий, которые им не принадлежат. А ещё рекомендуют вернуть аккредитацию частных гидов. Это как раз и будет той финансовой поддержкой, которую можно пустить на ремонт памятников. Если же конструктивного диалога не получится, сувенирщики пророчат упадок туристической привлекательности Владимирского края. Монополия в сфере культуры до добра ещё никого не доводила, убеждены они.