Требование отменить музейные сборы подписали более 70 человек

«Город Владимир и город Суздаль, на территории которых расположены знаменитые памятники средневековой архитектуры не являются территорией ВСМЗ. К счастью. Взимание платы за рисование художником и фотографирование фотографом общедоступных зданий, являющихся народным достоянием, противоречит также многим статьям Гражданского Кодекса РФ. Например, статье 28 Закона РФ «об авторском праве и смежных правах». Поэтому и юридической практики во взимании платы за изображения общедоступных зданий, являющихся народным достоянием, не существует. Ни одно здание, составляющее гордость и славу Владимира, не огорожено, их можно увидеть с любой точки. Музей-заповедник не является ни строителем этих зданий, ни их наследником, ни иным лицом, имеющим исключительное право собственности на изображения памятников средневекового зодчества» — говорится в письме.
Аргументируя введение платы, руководство ВСМЗ в своё время сослалось на имевшие место судебные прецеденты по подобным спорам. Однако авторы письма утверждают, что судебной практики, подтверждающей правоту музея, попросту не существует. Ссылки на музейные объекты в Санкт-Петербурге и Ярославле, по которым велись тяжбы, «не соответствуют истине». То есть они были, но решались в пользу предпринимателей.
«Ответы на наши запросы в Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник и Государственный музей Эрмитаж, а также протоколы судебных решений по подобным прецедентам мы готовы предъявить. Судебная практика по таким делам существует. И дела решаются не в пользу музеев», — заявляют авторы письма.
Представители малого бизнеса предлагают музею отказаться от требования денег за логотипы, рисунки и фотографии зданий, которые им не принадлежат. А ещё рекомендуют вернуть аккредитацию частных гидов. Это как раз и будет той финансовой поддержкой, которую можно пустить на ремонт памятников. Если же конструктивного диалога не получится, сувенирщики пророчат упадок туристической привлекательности Владимирского края. Монополия в сфере культуры до добра ещё никого не доводила, убеждены они.
Ранее «Призыв» сообщал, что в Министерстве культуры РФ поддержали идею ВСМЗ с установлением прейскуранта на тиражирование музейных объектов.
Татьяна Данилова
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