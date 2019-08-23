Транспортные карты начали принимать в автобусах и троллейбусах

Во Владимире в общественном транспорте начали действовать транспортные карты. Активировать и пополнять их можно пока только в киосках «Роспечать». Компания «Владикард» ведет переговоры со «Сбербанком», чтобы запустить эту услугу через «Сбербанк онлайн». Активация транспортной карты платная, стоит 50 рублей. Карты — не именные. На них можно положить любую сумму через электронный кошелек и оплачивать разовый проезд или подключить к карте программу «Проездной» и положить 1500 рублей. Именно столько стоит единый проездной, который действует на всех маршрутах трех перевозчиков «АДМ», «Владимирпассажиртранс» и «Виктория».

Киоски «Роспечать» для пополнения транспортных карт принимают только наличные.

В киосках «Роспечать» также нужно пополнять и персональные пластиковые единые социальные проездные, которые льготники оформляют через офис «Владикарда» и отделения МФЦ.

Александр Гейн, директор компании «Владикард»:

На транспортные карты можно записать электронный кошелек. Списание происходит с каждой поездки. Положим, допустим, 200 рублей, приложил к валидатору, списали 22, 23 или 24 рубля.

И сразу на чеке ему печатается остаток его средств.

Если мы говорим об общегражданском проездном, то человек имеет право ездить неограниченное число поездок.

Во Владимире работают 54 киоска «Роспечать». Как правило, они расположены вблизи остановок общественного транспорта. Один киоск работает около офиса «Владикарда». Сразу же после получения пластиковой карты единого социального проездного пенсионеры могут пройти в этот киоск. Проездные, как льготные, так и обычные, продаются на сентябрь. Они начнут действовать с 1 сентября.

Кондукторы вводят в заблуждение пассажиров информацией об отмене проездных за 1500 рублей.

Бумажных проездных за 1500 рублей действительно больше не будет. Но на смену им приходит пластик. Карты реализуют только через киоски «Роспечать». Их адреса можно увидеть на сайте «Владикарда».

Работники «Владикарда» советуют пассажирам самим прикладывать к валидаторам транспортные или банковские карты, чтобы убедиться, что платеж прошел. Как «Призыв» писал ранее, пассажирам приходится платить дважды, потому что кондуктор убеждает, что валидаторы не срабатывают. Еще пассажиры столкнулись с тем, что кондукторы отказываются носить валидаторы с собой и требуют оплаты наличкой. Выдают либо билет из ленты, либо вообще старый билет из валидатора, датированный минувшим днем.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»