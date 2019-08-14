Тест на ВИЧ принимают у вокзалов и торговых центров

Жителям Владимирской области предлагают сдать тест на ВИЧ прямо на улице. Проведение анализа займет всего 15 минут. Примут его в мобильных лабораториях. 16 августа они побывают в Коврове, Муроме и Александрове, а 17 августа – в Гусь-Хрустальном и Владимире. Время их работы – с 12 до 18 часов.

Тестирование будет проходить на центральных площадях городов, возле авто- и железнодорожных вокзалов и крупных торговых центров. Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и широкая красная лента с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Отметим, что всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в ходе которого все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, пройдет через Владимирскую область впервые. Эта акция организована Министерством здравоохранения России совместно с Горьковским автомобильным заводом.

Департамент здравоохранения Владимирской области призывает жителей принять участие в бесплатном и анонимном тестировании. Специалисты напоминают, что раннее выявление ВИЧ позволяет своевременно начать лечение, сберечь здоровье и предотвратить дальнейшее развитие заболевание.

Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Всероссийский автопробег стартовал 17 июня в Севастополе, а финиширует 5 ноября в Москве. Мобильные пункты тестирования проедут через 191 город в 40 регионах России.

Ранее «Призыв ТВ» сообщал, что семьи, где растут ВИЧ-инфицированные дети до 18 лет, теперь могут рассчитывать на частичную денежную компенсацию квартплаты.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области