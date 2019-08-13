Теряем корни: фабриканты подсидели владимирских музыкантов

Музыкальный проект «Фабрика звезд» возвращается. Только на один, знаменательный для нашего региона день. 17 августа Владимирская область празднует 75-летие со дня образования. И по такому случаю на главную сцену на Театральной площади выйдет подзабытая группа из 2000-х. Хедлайнерами праздника станут «Корни». Обещают, что выступят и их владимирские коллеги по телепроектам. Кто именно — пока непонятно.

Алиса Бирюкова, директор департамента культуры:

В 18.30 переходим к вечерней эстрадной программе, которая называется «Знай наших». Она построена на участии владимирских солистов, которые заявили о себе в рамках различных телепроектов.

Работают сейчас на московских площадках и считают своим долгом поздравить регион с 75-летием. Группа «Корни» так или иначе известна и поколению 30-летних, и поколению 40-летних.

Рок-направление сосредоточено на площадке «Владимирского тяжеловоза». А общая танцевальная программа будет на Театральной площади. Мы когда делали программу «Знай наших», в ней заявлены участники «Фабрики».

Это история про «знай наших» и других. Единая эстрадная программа.

Двухдневный праздник проводится на бюджетные и спонсорские средства. Группе «Корни» заплатят из казны почти полмиллиона рублей. Контракт на их выступление проводился через торги. О гонораре других исполнителей в департаменте культуры не сообщают.

Владимирские же рок-музыканты выйдут не на главную, а на альтернативную сцену. Легендарный фестиваль «Владимирский тяжеловоз» состоится в субботу в пойме Клязьмы. Среди участников «Рекорд Оркестр», «Гудтаймс», «Шесть пяток», «Round Hills», «Metamorphis», «Агидель» и т.д.

Гонорар группы «Корни» составил почти полмиллиона рублей.

Юбилей области в целом напоминает музыкальный фестиваль. В пятницу на Театральной площади один за другим будут играть духовые оркестры. А пешеходная зона на Георгиевской станет центром джазовой музыки.

— В пятницу приедут артисты, связанные с Владимирской областью. Наши артисты, которые в силу жизненных обстоятельств живут и работают в Москве, выступают на мировых площадках. Мы очень рады, что в этот день приедет Юлиана Рогачева, замечательная джазовая певица, — рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

В течение двух дней будут выступать юные звезды и взрослые коллективы из городов и сел Владимирской области. Одновременно с музыкальным пиршеством гостей праздника будут развлекать мастер-классами и ремесленными выставками. Работы мастеров и поделки любителей обещают привезти со всех уголков региона.

Как «Призыв» писал ранее, День города Владимира в этом году отпразднуют 31 августа, через пару недель после юбилейных торжеств области. Он проводится исключительно на средства спонсоров. Пока собрали только 300 тысяч рублей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»