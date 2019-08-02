Террористы готовили нападение на воинскую часть

Во Владимирской области задержали террористов, готовивших нападение на воинскую часть. Их целью были оружие и боеприпасы. Операцию провели сотрудники УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из Рязанской области. Число участников преступной группы не уточняется. Известно, что руководил ими 20-летний житель нашего региона. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Максимальный срок наказания— пожизненное заключение.

Между тем гражданам Таджикистана, укрывшим сведения о финансировании терроризма, уже вынесен приговор. Кольчугинский городской суд назначил одному из осужденных штраф в размере 50 тысяч рублей, второму — 40 тысяч. Суд учёл тот факт, что мужчины провели определенное время под домашним арестом, и снизил каждому из них штраф на 10 тысяч рублей — до 40 и 30 тысяч рублей соответственно.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ночь на 22 мая 2019 года в Кольчугино уничтожили боевиков, планировавших проведение теракта. Силами спецназа дом в частном секторе города, где скрывались подозреваемые, был заблокирован. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Ольга Ефремова

Фото: inforesist.org