Тенистый сквер вырубили под ясли

Во Владимире во дворе восьми высотных домов собираются строить ясли. Контракт с подрядчиком еще не заключен, а работы уже ведутся. Больше всего жителей многоэтажек возмущает тотальная вырубка деревьев. Был сквер, пусть и без названия и не признанный официально администрацией, но им пользовались все жители большого жилого района. Там даже были асфальтированные пешеходные дорожки. А сейчас на его месте пеньки и забор. Срубили многолетние тополя, липы, клены, березы, ели. Люди пытались остановить рабочих, писали жалобы в стройнадзор и администрации города и области. Впустую.

Жители домов № 11 и 13 по улице Завадского:

Писали с просьбой остановить вырубку деревьев и сохранить нам зеленую зону. Нас не послушали. Наоборот, после нашего обращения начали срочно рубить.

Плюс переносить все коммуникации. Они перенесли их на определенное расстояние от будущего объекта. Как положено. Но не учли наши дома.

Магистральный газопровод, водопровод и ливневка теперь проходят в метре от наших домов. Они нам все раскопали и провели прямо здесь.



Жителям ответили, что, дескать, работы не ведутся, а строительство яслей на 50 мест планируется на территории существующего садика № 66. «Призыв» неоднократно писал о намерениях мэрии построить четыре новых корпуса для детей до трех лет. Чиновники всегда подчеркивали, что объекты построят на участках ДОУ. Никто не говорил о придомовых территориях. У жителей есть кадастровые планы. Коммуникации перенесли и заборы поставили на участках многоквартирных домов. Будущие ясли займут кусок земли, которая принадлежит собственникам жилья.

Ясли на 50 мест построят на месте срубленных тополей.

Люди вообще не знали, что вместо сквера будут ясли. Никто с жителями восьми домов ничего не обсуждал и не предупреждал.

— За садиком, который находится у нас во дворе, есть еще один. У нас старые дома, молодых семей с детьми мало. Сюда к нам водят с Верхней и Нижней Дубровы. Зачем вообще нам здесь ясли? Почему не построить там, где новостройки? — вопрошают жители.



Эти вопросы мы адресовали в управление образования и мэрию еще на начальном этапе, когда ясли только проектировали. Все чиновники в один голос твердили, что очередь в ясли есть именно здесь. Но на недостаток мест в окрестных садах чаще всего жалуются именно новоселы. А их дома находятся через дорогу и в двух остановках от Завадского.

Жители домов по улице Завадского:

Вот эта вся территория — того дома. Мы о своей говорим, а тут вон вся этого дома.

Эта территория принадлежит 11-б. Мы хотели сделать здесь парковку. Так не дали разрешения в администрации. А строительство — пожалуйста.

Интересно, что торги на строительство яслей на Завадского приостановлены. В антимонопольную службу поступила жалоба одного из участников аукциона. Но именно эта компания и начала строительство на расчищенном участке. Перенесены коммуникации, спилены деревья, установлен забор. Рабочие говорят, что получили указания сверху. Похоже, в мэрии так торопятся с освоением федеральных денег, что даже решили пренебречь обязательной процедурой заключения контракта. Чиновники заявляют жителям, что это не строительные работы, а подготовительные.



«Призыв» задал вопросы главному экологу города Сергею Сухопарову о вырубке деревьев. На момент нашего обращения заведующий отделом охраны окружающей среды не имел сведений о случившемся. Сергей Сухопаров обещал разобраться в ситуации. Ответа пока не поступило.

Анна Тумановская

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