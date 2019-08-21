Телефонный террорист «заминировал» собственный дом

Житель Гусь-Хрустального решил «заминировать» собственный дом. В три часа ночи 10 августа он позвонил на номер единой диспетчерской службы «112». Телефонный террорист сообщил о заложенной бомбе. На место выехали экстренные службы. Взрывного устройства или взрывчатых веществ в здании и на прилегающей территории обнаружено не было.

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области быстро установили личность звонившего.

Им оказался мужчина 1979 года рождения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Ранее «Призыв» сообщал, что лжетеррориста осудили за сообщение о планах взорвать «Американский дом». Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Елена Пляскина

Фото: obzor.lt