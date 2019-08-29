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Тарифы на тепло должны вырасти в полтора раза

Только тогда массово заменят трубы

Тариф на тепловую энергию во Владимире должен быть в полтора раза выше, чтобы износ теплосетей стал реально снижаться. Нужно поднять максимальные ставки с 1765 до 2470 рублей за гигакалорию. Об этом депутатам горсовета заявил новый руководитель владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев. Идея растянуть программу реконструкции теплосетей на 12 лет с теми же объемами ремонта не всем пришлась по душе.

В каждом деле должен быть разумный подход. Вы в год собираете с населения 6 миллиардов рублей, а говорите, что тариф недостаточный. Давайте сначала посмотрим, как выполнится программа к 2023 году, как и было утверждено, а потом уже решим, надо ли ее продлевать, — считает депутат Борис Оверчук.

Теплоснабжающая организация не выполняет план по замене труб.

Но, как писал «Призыв» ранее, уже который год теплоснабжающая организация не выполняет план по замене труб. Показатели в 2-3 раза меньше утвержденных. Такие замечания и озвучили депутаты горсовета. Депутат Дмитрий Кушпита также сказал, что следует сначала подвести итоги работы и проанализировать работу инвестора. Может так статься, что зря доверили теплохозяйство компании, которая не может справиться с программой, которую сама же разрабатывала.

Я – не дорожная компания. Мы только и будем ремонтировать дороги. Даже при существующей программе мы делаем до 30 километров дорог. Не наша функция, — заявил руководитель «Т Плюс» Олег Грошев.

Крайний справа — Олег Грошев

Чтобы выполнять необходимый объём ремонта теплосетей, нужно перекрывать магистрали. После раскопок теплоснабжающая компания должна будет все восстановить. Причем не отдельный кусочек подлатать, а заасфальтировать по всем нормам целый участок.

Мы не дали им копать Октябрьский проспект. Там новый мост, дорога. Сказали, пусть ищут другие варианты. Не дали также перекрыть движение на Чайковского, до гостиницы. Как транспорт-то будет ходить? – заявил глава администрации Андрей Шохин.

Администрация одобрила промедление инвесторов. Большинство депутатов, учитывая снижение числа аварий на теплосетях и отключений горячей воды на период ремонта, проголосовало за отсрочку программы реконструкции до 2035 года.

Анна Тумановская 

Фото «Призыва» 

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