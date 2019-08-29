Тарифы на тепло должны вырасти в полтора раза

Тариф на тепловую энергию во Владимире должен быть в полтора раза выше, чтобы износ теплосетей стал реально снижаться. Нужно поднять максимальные ставки с 1765 до 2470 рублей за гигакалорию. Об этом депутатам горсовета заявил новый руководитель владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев. Идея растянуть программу реконструкции теплосетей на 12 лет с теми же объемами ремонта не всем пришлась по душе.

— В каждом деле должен быть разумный подход. Вы в год собираете с населения 6 миллиардов рублей, а говорите, что тариф недостаточный. Давайте сначала посмотрим, как выполнится программа к 2023 году, как и было утверждено, а потом уже решим, надо ли ее продлевать, — считает депутат Борис Оверчук.

Теплоснабжающая организация не выполняет план по замене труб.

Но, как писал «Призыв» ранее, уже который год теплоснабжающая организация не выполняет план по замене труб. Показатели в 2-3 раза меньше утвержденных. Такие замечания и озвучили депутаты горсовета. Депутат Дмитрий Кушпита также сказал, что следует сначала подвести итоги работы и проанализировать работу инвестора. Может так статься, что зря доверили теплохозяйство компании, которая не может справиться с программой, которую сама же разрабатывала.

— Я – не дорожная компания. Мы только и будем ремонтировать дороги. Даже при существующей программе мы делаем до 30 километров дорог. Не наша функция, — заявил руководитель «Т Плюс» Олег Грошев.

Чтобы выполнять необходимый объём ремонта теплосетей, нужно перекрывать магистрали. После раскопок теплоснабжающая компания должна будет все восстановить. Причем не отдельный кусочек подлатать, а заасфальтировать по всем нормам целый участок.

— Мы не дали им копать Октябрьский проспект. Там новый мост, дорога. Сказали, пусть ищут другие варианты. Не дали также перекрыть движение на Чайковского, до гостиницы. Как транспорт-то будет ходить? – заявил глава администрации Андрей Шохин.

Администрация одобрила промедление инвесторов. Большинство депутатов, учитывая снижение числа аварий на теплосетях и отключений горячей воды на период ремонта, проголосовало за отсрочку программы реконструкции до 2035 года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»