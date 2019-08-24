18+

Священников тянут в суд за разрушение храмов 

Владимирская область может потерять десятки памятников 
Нарастает конфликт Владимирской епархии с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Большинство храмов Владимирской области признаны памятниками регионального и федерального значения, а также ЮНЕСКО. Многие находятся в плачевном состоянии. Для того чтобы их отремонтировать, нужно соблюсти множество требований, предусмотренных федеральным законом 73-ФЗ. Без разрешения надзорного органа даже стены побелить нельзя. Но выполнение всех норм сопряжено с огромными финансовыми затратами. Митрополии, восстанавливающей храмы за свой счёт, это не по карману. Сейчас во Владимирской области более 400 церквей находятся в аварийном состоянии — 50 из них просто руины. Если ситуация не измениться, развалин будет больше.

С одной стороны, священников наказывают за любую «несанкционированную» инициативу по восстановлению храмов. С другой — требуют, чтобы именно они привели разрушавшиеся в течение многих десятилетий храмы в сносное состояние. Причём это нужно делать быстро, иначе снова последует наказание. Словом, куда ни кинь, всюду клин.

Нам передали храм, по документам — в удовлетворительном состоянии. А там скелет стоит и всё, — говорит митрополит Тихон. — И мы по условиям в течение года должны его восстановить, хотя за это время только проект делается. Это нереально. Но за просрочку идут штрафы. А то и уголовное наказание. 

На днях в Московской патриархии прошло крупное совещание, в котором приняли участие руководители российских митрополий, в том числе владыка Тихон. Обсуждали проблемы восстановления храмов. Сейчас в стране в запущенном и аварийном состоянии более 4000 церквей. На какие средства их возрождать — большой вопрос. По словам митрополита Владимирского и Суздальского, в нашем регионе вся финансовая нагрузка легла на церковь и прихожан, власти «умыли руки». А Госинспекция в этих условиях жёстко проводит карательные меры.

Протоиерей Евгений Липатов, секретарь епархии по внешнецерковным связям:

• В Ковровском районе благочинный даже в суде высказался: «Мы ощущаем себя, как будто мы в 1937 году». Священник стоит с крестом на груди, в суде и отвечает за то, что он покрасил крышу храма. И таких прецедентов становится всё больше и больше. 

• Ново-Алексеевский монастырь, здесь во Владимире, позолочен купол. Госинспекция требует снять позолоту с купола и восстановить, чтобы он был в чёрном виде, в каком его передали. Доходит до абсурда. Даже в судах возникает недоумение — о чём идёт речь, ведь нет состава преступления. 

В Боголюбовском женском монастыре монахини решили провести косметический ремонт — побелить в некоторых местах архимандритский корпус. В итоге  монастырь дважды стал ответчиком судебных процессов. В колокольне Успенского собора запретили менять прогнившие доски даже к 75-летию Владимирской области, рассказывает митрополит Тихон. На эту операцию потребовали генеральный проект. Так же — по епархиальному зданию в мужском монастыре на Большой Московской. Одна из главных церковных обителей стоит облупившейся много лет.

Митрополит Тихон:

И поэтому надо разрешить народу свои памятники восстанавливать, хотя бы с использованием локальных проектов — противоаварийных, косметического ремонта, консервации храмов. Если храм закрыли, пол сделали, окна вставили, уже можно служить, и какие-то деньги пойдут, и храм можно восстанавливать. 

Евгений Липатов, секретарь епархии по внешнецерковным связям:

Муромская епархия получила 20 предписаний больше чем на 20 храмов, которые должны быть восстановлены в ближайшие два года. Иначе будут введены штрафные санкции. Юридические лица от 200 тысяч до 5 миллионов рублей штраф. За то, что в течение 2 лет не восстановит 20 храмов. 
• Я говорю, напишите в Госинспекцию о том, что у нас нет средств восстановить эти 20 храмов. На что Муромской епархии ответили: мы не верим, что у церкви нет денег. 

Священники надеются на то, что в нынешнем году 73-ФЗ скорректируют. Тогда можно будет проводить консервацию храмов: делать косметический ремонт, выносить мусор, закрывать крышу от протеканий. Но пока законодатели этого не сделали, епархия изыскивает «внутренние резервы». В планах — создание студенческих стройотрядов, которые будут трудиться под руководством сотрудников инспекции и помогать в ремонте церквей.

— Мы готовы обратиться в наш университет, где есть архитектурный факультет, чтобы студенты делали какие-то проекты, хотя бы эскизные, по которым в дальнейшем можно будет проводить благоустройство, работы по консервации храмов. Мы уже говорили с ректором Анзором Михайловичем Саралидзе, он не против, чтобы студенты поучаствовали в таком движении, — сообщил митрополит Тихон.

А ещё духовенство ждёт поддержки от властей. В бюджете области пока нет строчки на восстановление храмов — памятников регионального значения. Наверное, стоит над этим подумать. Ведь именно светская власть на протяжении многих десятилетий использовала храмы по своему усмотрению и довела их до такого состояния. Кроме того, на встрече в Московской патриархии на местах предложили создавать фонды, где аккумулировались бы средства, пожертвованные людьми на реставрацию храмов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская епархия отказалась от претензий на Золотые ворота. РПЦ не смогла бы в полной мере содержать памятник ЮНЕКСО.

Татьяна Данилова 

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение