Священников тянут в суд за разрушение храмов 

Нарастает конфликт Владимирской епархии с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Большинство храмов Владимирской области признаны памятниками регионального и федерального значения, а также ЮНЕСКО. Многие находятся в плачевном состоянии. Для того чтобы их отремонтировать, нужно соблюсти множество требований, предусмотренных федеральным законом 73-ФЗ. Без разрешения надзорного органа даже стены побелить нельзя. Но выполнение всех норм сопряжено с огромными финансовыми затратами. Митрополии, восстанавливающей храмы за свой счёт, это не по карману. Сейчас во Владимирской области более 400 церквей находятся в аварийном состоянии — 50 из них просто руины. Если ситуация не измениться, развалин будет больше.

С одной стороны, священников наказывают за любую «несанкционированную» инициативу по восстановлению храмов. С другой — требуют, чтобы именно они привели разрушавшиеся в течение многих десятилетий храмы в сносное состояние. Причём это нужно делать быстро, иначе снова последует наказание. Словом, куда ни кинь, всюду клин.

— Нам передали храм, по документам — в удовлетворительном состоянии. А там скелет стоит и всё, — говорит митрополит Тихон. — И мы по условиям в течение года должны его восстановить, хотя за это время только проект делается. Это нереально. Но за просрочку идут штрафы. А то и уголовное наказание.

На днях в Московской патриархии прошло крупное совещание, в котором приняли участие руководители российских митрополий, в том числе владыка Тихон. Обсуждали проблемы восстановления храмов. Сейчас в стране в запущенном и аварийном состоянии более 4000 церквей. На какие средства их возрождать — большой вопрос. По словам митрополита Владимирского и Суздальского, в нашем регионе вся финансовая нагрузка легла на церковь и прихожан, власти «умыли руки». А Госинспекция в этих условиях жёстко проводит карательные меры.