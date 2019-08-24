Священников тянут в суд за разрушение храмов 

С одной стороны, священников наказывают за любую «несанкционированную» инициативу по восстановлению храмов. С другой — требуют, чтобы именно они привели разрушавшиеся в течение многих десятилетий храмы в сносное состояние. Причём это нужно делать быстро, иначе снова последует наказание. Словом, куда ни кинь, всюду клин.
— Нам передали храм, по документам — в удовлетворительном состоянии. А там скелет стоит и всё, — говорит митрополит Тихон. — И мы по условиям в течение года должны его восстановить, хотя за это время только проект делается. Это нереально. Но за просрочку идут штрафы. А то и уголовное наказание.
На днях в Московской патриархии прошло крупное совещание, в котором приняли участие руководители российских митрополий, в том числе владыка Тихон. Обсуждали проблемы восстановления храмов. Сейчас в стране в запущенном и аварийном состоянии более 4000 церквей. На какие средства их возрождать — большой вопрос. По словам митрополита Владимирского и Суздальского, в нашем регионе вся финансовая нагрузка легла на церковь и прихожан, власти «умыли руки». А Госинспекция в этих условиях жёстко проводит карательные меры.
• Ново-Алексеевский монастырь, здесь во Владимире, позолочен купол. Госинспекция требует снять позолоту с купола и восстановить, чтобы он был в чёрном виде, в каком его передали. Доходит до абсурда. Даже в судах возникает недоумение — о чём идёт речь, ведь нет состава преступления.
В Боголюбовском женском монастыре монахини решили провести косметический ремонт — побелить в некоторых местах архимандритский корпус. В итоге монастырь дважды стал ответчиком судебных процессов. В колокольне Успенского собора запретили менять прогнившие доски даже к 75-летию Владимирской области, рассказывает митрополит Тихон. На эту операцию потребовали генеральный проект. Так же — по епархиальному зданию в мужском монастыре на Большой Московской. Одна из главных церковных обителей стоит облупившейся много лет.
Митрополит Тихон:
• И поэтому надо разрешить народу свои памятники восстанавливать, хотя бы с использованием локальных проектов — противоаварийных, косметического ремонта, консервации храмов. Если храм закрыли, пол сделали, окна вставили, уже можно служить, и какие-то деньги пойдут, и храм можно восстанавливать.
Евгений Липатов, секретарь епархии по внешнецерковным связям:
• Муромская епархия получила 20 предписаний больше чем на 20 храмов, которые должны быть восстановлены в ближайшие два года. Иначе будут введены штрафные санкции. Юридические лица от 200 тысяч до 5 миллионов рублей штраф. За то, что в течение 2 лет не восстановит 20 храмов.
• Я говорю, напишите в Госинспекцию о том, что у нас нет средств восстановить эти 20 храмов. На что Муромской епархии ответили: мы не верим, что у церкви нет денег.
Священники надеются на то, что в нынешнем году 73-ФЗ скорректируют. Тогда можно будет проводить консервацию храмов: делать косметический ремонт, выносить мусор, закрывать крышу от протеканий. Но пока законодатели этого не сделали, епархия изыскивает «внутренние резервы». В планах — создание студенческих стройотрядов, которые будут трудиться под руководством сотрудников инспекции и помогать в ремонте церквей.
— Мы готовы обратиться в наш университет, где есть архитектурный факультет, чтобы студенты делали какие-то проекты, хотя бы эскизные, по которым в дальнейшем можно будет проводить благоустройство, работы по консервации храмов. Мы уже говорили с ректором Анзором Михайловичем Саралидзе, он не против, чтобы студенты поучаствовали в таком движении, — сообщил митрополит Тихон.
А ещё духовенство ждёт поддержки от властей. В бюджете области пока нет строчки на восстановление храмов — памятников регионального значения. Наверное, стоит над этим подумать. Ведь именно светская власть на протяжении многих десятилетий использовала храмы по своему усмотрению и довела их до такого состояния. Кроме того, на встрече в Московской патриархии на местах предложили создавать фонды, где аккумулировались бы средства, пожертвованные людьми на реставрацию храмов.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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