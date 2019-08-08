Сведения об ИП П… (г.Ковров Владимирской области) включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» о включении сведений в отношении ИП П… в реестр недобросовестных поставщиков.

В декабре 2018 года между ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» (заказчик) и ИП П… (поставщик) был заключен контракт на поставку продуктов питания (масло сливочное) для нужд заказчика. Вместе с тем, с тем по результатам проведенной по инициативе заказчика экспертизы, поставленный ИП П… товар не соответствовал требованиям действующих ГОСТов. В силу изложенного заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в силу существенного нарушений условий исполнения контракта со стороны поставщика.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о включении сведений в отношении ИП П… в реестр недобросовестных поставщиков.